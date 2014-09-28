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۶ مهر ۱۳۹۳، ۸:۵۱

واکنش جالب جبهه النصره به حملات آمریکا علیه داعش

واکنش جالب جبهه النصره به حملات آمریکا علیه داعش

جبهه النصره به عنوان شاخه القاعده در سوریه در واکنش به حملات جنگنده های نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به مواضع داعش در عراق و سوریه، این حملات را جنگ با اسلام توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه النصره که گفته می شود اقدامات تروریستی آن دست کمی از جنایات داعش ندارد، در واکنش به حملات روزهای اخیر جنگنده های ائتلاف ضد داعش به سوریه و عراق، آمریکا را تهدید کرد.

الجزیره با انتشار این خبر می نویسد: جبهه النصره با اعلام اینکه حملات آمریکا به سوریه جنگ علیه اسلام است اعلام کرد که به مواضع کشورهای غربی در سراسر جان بخصوص کشورهای عربی حمله خواهد کرد.

جنگنده های نیروهای ائتلاف در حملات خود به سوریه و عراق، مواضع جبهه النصره را نیز بمباران کرده اند که در نتیجه آن تعدادی از اعضای این گروه تروریستی کشته شدند.

کد مطلب 2378949

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