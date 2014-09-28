واکنش جالب جبهه النصره به حملات آمریکا علیه داعش

به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه النصره که گفته می شود اقدامات تروریستی آن دست کمی از جنایات داعش ندارد، در واکنش به حملات روزهای اخیر جنگنده های ائتلاف ضد داعش به سوریه و عراق، آمریکا را تهدید کرد.

الجزیره با انتشار این خبر می نویسد: جبهه النصره با اعلام اینکه حملات آمریکا به سوریه جنگ علیه اسلام است اعلام کرد که به مواضع کشورهای غربی در سراسر جان بخصوص کشورهای عربی حمله خواهد کرد.

جنگنده های نیروهای ائتلاف در حملات خود به سوریه و عراق، مواضع جبهه النصره را نیز بمباران کرده اند که در نتیجه آن تعدادی از اعضای این گروه تروریستی کشته شدند.