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۶ مهر ۱۳۹۳، ۸:۴۵

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون؛

تیم کایاک دو نفره قایقرانی ایران به فینال راه یافت

تیم کایاک دو نفره قایقرانی ایران به فینال راه یافت

تیم دو نفره کایاک ایران به فینال مسابقات این ماده در هفدهمین دوره بازیهای آسیایی راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر از اینچئون، تیم کایاک دو نفره 500 متر مردان در مرحله نیمه‌نهایی صبح امروز به مصاف حریفانی از تاجیکستان، هنگ‌کنگ، ازبکستان، اندونزی، چین، هند، چین تایپه و ماکائو رفت و با زمان 33/68 ثانیه به عنوان تیم اول راهی فینال شد..

تیم ملی کایاک ایران با ترکیب فضل اولی و علیرضا علیمحمدی به رقابت پرداخت و در نهایت به فینال صعود کرد. قبل از این نمایندگان ایران روز یکشنبه به طور مستقیم راهی فینال شدند.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.

کد مطلب 2378950

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