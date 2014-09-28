  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۶ مهر ۱۳۹۳، ۸:۴۵

گزارش خبرنگار اعزامی از اینچئون؛

مقصودلو: فقط 50 درصد توانمان را مقابل ژاپن گذاشتیم/ بازیکنان استرس داشتند

مقصودلو: فقط 50 درصد توانمان را مقابل ژاپن گذاشتیم/ بازیکنان استرس داشتند

سرمربی تیم ملی کبدی زنان ایران گفت: بازی با ژاپن و شکست این تیم تنها 50 درصد از توان بازیکنان تیم ملی بود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اینچئون، اعظم مقصودلو پس از پیروزی تیم ملی کبدی بانوان ایران برابر ژاپن اظهار کرد: ژاپن از تیم های قدرتمند آسیا است و این مسابقه برایمان حساسیت زیادی داشت.

وی افزود: به خاطر اینکه بازی اول بود بازیکنان تا حدودی استرس داشتند. به خاطر شرایط بازی اول و عادت نداشتن به فضای سالن بازیکنان نتوانستند با تمام توان بازی کنند. با این وجود ما باید ژاپن را شکست می دادیم چون در غیر این صورت دستمان از رسیدن به مدال کوتاه می ماند.

سرمربی تیم ملی کبدی زنان ایران یادآور شد: این مسابقه تنها 50 درصد از توان بازیکنان تیم ملی بود. قول می دهم که بازی به بازی تیم ایران بهتر شود. هدف ما کسب نتیجه بهتری نسبت به دوره قبلی بازی ها یعنی گرفتن مدالی بالاتر از برنز است.

مقصودی در پایان گفت: تلاش می کنیم به عنوان تیم اول از گروهمان صعود کنیم و در مرحله نیمه نهایی به هند نخوریم و در فینال با هندی ها بازی کنیم.

کد مطلب 2378951

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها