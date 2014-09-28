مقصودلو: فقط 50 درصد توانمان را مقابل ژاپن گذاشتیم/ بازیکنان استرس داشتند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اینچئون، اعظم مقصودلو پس از پیروزی تیم ملی کبدی بانوان ایران برابر ژاپن اظهار کرد: ژاپن از تیم های قدرتمند آسیا است و این مسابقه برایمان حساسیت زیادی داشت.

وی افزود: به خاطر اینکه بازی اول بود بازیکنان تا حدودی استرس داشتند. به خاطر شرایط بازی اول و عادت نداشتن به فضای سالن بازیکنان نتوانستند با تمام توان بازی کنند. با این وجود ما باید ژاپن را شکست می دادیم چون در غیر این صورت دستمان از رسیدن به مدال کوتاه می ماند.

سرمربی تیم ملی کبدی زنان ایران یادآور شد: این مسابقه تنها 50 درصد از توان بازیکنان تیم ملی بود. قول می دهم که بازی به بازی تیم ایران بهتر شود. هدف ما کسب نتیجه بهتری نسبت به دوره قبلی بازی ها یعنی گرفتن مدالی بالاتر از برنز است.

مقصودی در پایان گفت: تلاش می کنیم به عنوان تیم اول از گروهمان صعود کنیم و در مرحله نیمه نهایی به هند نخوریم و در فینال با هندی ها بازی کنیم.