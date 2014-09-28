رونمایی از 8 جلد کتاب عرفانی حجت الاسلام نیکی ملکی/ وزیر ارشاد: گنجینه بسیار درخشانی از مباحث عرفانی در دست داریم

به گزارش خبرنگار مهر آین رونمایی از 8 جلد کتاب، شیخ الفقها، سلوک نبوی، آفتاب عرفان، سلوک مسجدی، فقه مصلحت، سلوک انحرافی، آزادی عرفانی و مفسر سلوک، تألیفات حجت الاسلام حجت الله نیکی ملکی با حضور ایشان و دکتر علی جنتی، آیت الله اختری، آیت الله تسخیری و حجت الاسلام ارباب سلیمانی و عده ای از علما و فرهیختگان ، عصر دیروز شنبه 5 مهر ماه در سالن اجتماعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

در این مراسم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این جلسه، حلسه بسیار خوبی است که به بهانه رونمایی از تألیفات حجت الاسلام والمسلمین نیکی ملکی برگزار شده است. در جمع اساتید محترم توانسته ایم جلسه انسی با هم داشته باشیم. البته موضوع این جلسه بیشتر بحث عرفان و مباحث عرفانی است که زبان ما در بیان آن الکن و عاجز است. به قول یکی از اساتید اخلاق، آدم دهانش می چاید وقتی در این باره بخواهد صحبت کند.

وی افزود: در زمینه مسائل عرفانی حجت الاسلام نیکی ملکی تلاش بسیاری کرده اند و از 15 سال قبل به این طرف حاصل مطالعاتشان را در این 8 جلد کتاب ارائه داده اند. 6و 7 جلدی که من تورق کردم دیدم کار بسیار ارزشمندی است. خوشبختانه در این یک و دو دهه اخیر کتابهای خوبی به خصوص در حالات و روحیات عارفان بزرگ تدوین شده است که برای هر کسی که بخواهد این مسیر را دنبال کند بسیار آموزنده و مفید است.

جنتی تصریح کرد: مایه افتخار است به خصوص برای ما شیعیان که شاهدیم ستارگان درخشانی که در آسمان علم و دانش در حوزه های علمیه هستند همراه با تعلیم و تعلم مسائل فقهی به مسائل فلسفی و اصول و منطق و تهذیب نفس نیز پرداخته اند و تلاش کردند با مراقبه و محاسبه و سیر و سلوک آن مسیر اساسی که همه ما به دنبالش هستیم که کمال معنوی باشد به آن وادی قدم گذاشتند و بعضی از آنها به قله های مرتفع دست پیدا کردند.

وی افزود: گنجینه بسیار درخشانی در دست داریم دعاهایی که از ائمه اطهار وارد شده که نهایت مرتبه کمال و عرفان را انسان در این دعاها می تواند ملاحظه کند. دعای حرفه امام حسین(ع) که چه مضامین بلند در آن است یا مناجات شعبانیه همینطور. در این مناجاتنامه انسان از خدا می خواهد که او را از همه چیز منقطع کند و فقط به او متصل شود و چشمان دلهای ما را به (نور نگاه) تو روشن بکند. تا اینکه این چشم دل بتواند حجاب های دلها را از میان بردارد و به معدن عظمتت راه پیدا کند و جانهای ما به بارگاه قدسی او آمیخته شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: این مرتبه ای است که زنجیره ای از علمای بزرگ همه در این عرفان پیش رفته اند و مراقبه کردند و صاحب کرامات بزرگی شدند. اگر در یکی و دو قرن گذشته به عرفان نگاه کنیم می بینیم جمع کثیری از علمای سالک در حوره های علمیه ما بودند. امام راحل خودش یکی از بزرگترین عارفان بود که او را دیدیم و شناختیم. مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم آیت الله العظمی بهجت و همین الان آیت الله حسن زاده آملی که در قید حیات هستند؛ و بسیاری از کسان دیگری که ما نتوانستیم آنها را بشناسیم ولی در این مسیر قدمهای ارزشمندی برداشتند.

جنتی یادآورشد: آیت الله قاضی، آخوند خراسانی، شیخ علی نخودکی اصفهانی در مشهد که صاحب آن همه کرامات بود و استاد العرفا مرحوم ملاحسینقلی همدانی و آیت الله تبریزی و آیت الله نهاوندی و دهها نفر از شخصیت های برجسته ای که در این مسیر گام برداشتند و به مراتب بالا دست پیدا کردند. پیمودن مراتب معنوی اختصاص به علما هم ندارد بسیاری از شخصیت های معنوی که در سلک دیگری بودند مثل رجبعلی خیاط که به قله های رفیع عرفان دست پیدا کردند.

وی افزود: شیخ علی مجتهدی که وقتی حالاتش را مطالعه می کنیم می بینیم شخصیتی که در اثر ریاضت و سلوک الی الله به مراتب بالا رسیده است. حاج آقا دولابی شخص کاسبی که در سلک روحانیت نبوده ولی در این زمینه مراتب عالی را طی کرده است. در این مسیر راه برای همه باز است راه تکامل و معنا ؛ راهی که خدا برای ما گذاشته اما پیمودنش بسیار سخت است. وقتی انسان از پایین به قله ای که بلندایش پیدا نیست نگاه می کند در می یابد که نمی تواند به آن قله پا بگذارد اما باید تلاش کنیم و بدانیم به کدام سمت حرکت کنیم.

جنتی عنوان کرد: کسانی مثل سید مرتضی و سید رضی داشتیم که تشرف به حضور در کنار حضرت ولیعصر(عج) را پیدا کردند و بسیاری از علمای خودمان توانستند به این تشرف دست پیدا کنند به دلیل تهذیبی که داشتند. لازم می دانم در پایان تلاش ارزنده حجت الاسلام نیکی ملکی در تألیف این 8 جلد کتاب و آثار ارزشمند دیگراشان تشکر و قدردانی کنم.

همچنین در این مراسم آیت الله تسخیری گفت: کار ارزشمند آقای نیکی ملکی مرا به یاد پیام مقام معظم رهبری انداخت که درباره یک طلبه و روحانی جوان دیگر فرمودند. اینکه روحانیون از سیره پاک ائمه استفاده کنند ؛ به یاد مرحوم محمد باقر صدر افتادم که از حیث علمی به اوج رسیده بود حتی معروف است ایشان قبل از رسیدن به بلوغ به اجتهاد رسیده بود. مرحوم صدر در 22 سالگی «فلسفتنا» را می نویسد که زیر بنای تشکیل حکومت الهی بود. در 27 سالگی «اقتصادنا» را می نویسد و در 32 سالگی غیر از تدریس خارج فقه و تألیفات ؛ رهبری حرکت سیاسی در عراق را به عهده می گیرند. یکی از فیلسوفان بزرگ مصری نامه ای به ایشان نوشته بود و از سه کتاب ایشان، فلسفتنا، اقتصادنا و منطقنا، به عنوان سه ستاره درخشان آسمان تفکر اسلامی یاد کرده بود. آقای صدر در 48 سالگی شهید شد. بنا بر توصیه مقام معظم رهبری باید الگوی فکری جالب یک طلبه جوان ایشان باشد که آثار عظیمی از خو به جا گذاشت و در راه نشر علوم اهل بیت و حتی نشر تفکر انقلاب در جهان اسلام خدمات شایسته ای کرد.

وی افزود: امیدوارم طلبه های جوان مانند شهید صدر فعالیتی در خلق آثار به درد به خور و نیاز روز جامعه را داشته باشند و نشر دهنده افکار و آرای اهل بیت (ع) باشند.

در پایان این مراسم با حضور علی جنتی، آیت الله اختری، آیت الله تسخیری، آیت الله ابراهیمی، حجت الاسلام ارباب سلیمانی از این 8 جلد کتاب رونمایی شد.

حجت الاسلام نیکی ملکی هم در سخنان کوتاهی ضمن تشکر از حضور مدعوین در سخنان کوتاهی درباره 8 کتابش صحبت کرد گفت: «فقه مصلحت»، تحلیلی بر جایگاه مصلحت در فقه شیعه با تکیه بر آرای امام خمینی(ره) و حضرت آیت الله خامنه ای است.«سلوک نبوی» بررسی سیره عرفانی پیامبر اعظم (ص) است. «سلوک انحرافی» بررسی کلی عرفان نماهای جدید است.

وی افزود: الان سه هزار فرقه در حوزه عرفان راه افتاده اند که 2900 تا از آنها اعتقادی به خداوند ندارند و اعتقاد به آرامش درون دارند اما این ایه قرآن را نفهمیدند که «الا بذکر الله تطمئن القلوب» تنها با یاد خدا دلها آرامش می گیرد. مردم هم تشنه عرفان و گریزان از صنعت و مدرنیته هستند و بنابراین به این فرقه ها جذب می شوند. «سلوک عرفان» می خواهد بگوید که کلیت دیدگاه هایی که فرقه های انحرافی دارند چیست فقط به مبانی تفکرات آنها پرداخته است.

مشاور وزیر ارشاد در حوزه روحانیت عنوان کرد: «شیخ الفقها»سیری در سیره عملی و عرفانی علامه شیخ عبدالنبی وفسی اراکی است. که حوزه ها باید تلاش کنند نام این فقیهان و مجتهدان اعلم زمانه خود را احیا کنند.« آزادی عرفانی» بررسی رابطه بین عرفان و آزادی با استفاده از احادیث و آیات و روایات است. «سلوک مسجدی» بررسی جایگاه مسجد هدایت و نقش مرحوم آیت الله طالقانی در تربیت شاگردانی برای به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی.«آفتاب عرفان» سیری در سیره عرفانی استاد العرفاء ملا حسینقلی همدانی است و«مفسر سلوک» سیری در حیات اخلاقی و عرفانی علامه طباطبایی است.

در این مراسم هنرمندان و خوانندگانی از جمله امید جهان، مهدی مقدم و امیر تاجیک به اجرای برنامه پرداختند.