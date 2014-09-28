مازندرانی: ملی پوشان کبدی ایران برای کسب طلا می جنگند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، غلامرضا مازندرانی سرمربی تیم ملی کبدی مردان ایران گفت: تیم کبدی مردان با تمام توان برای مدال طلا تلاش کرد و تیم بانوان نیز عالی ظاهر شد. با هماهنگی های بعمل آمده با کمیته ملی المپیک تیم ملی کبدی مردان کشورمان یک هفته پیش وارد کره شد و توانستیم در این مدت 6 جلسه تمرین خوب را پشت سر گذاشتم.

وی ادامه داد: در حال حاضر مصدومیت جدی در بین اعضای تیم نداریم و دو نفر آسیب دیده تیم نیز به دیدار نهایی خواهند رسید. تیمهای هند و پاکستان و تیم میزبان از تیمهای قدرتنمد این رشته هستند که قطعا کار مشکلی مقابل آنها خواهیم داشت.

مازندرانی گفت: بازی امروز مقابل مالزی را نیز علیرغم اینکه بازیکنان جوانی دارد و تجربه حضور در مسابقات بزرگ و اینچنینی ندارد را ساده و دست کم نمی گیریم.

وی در خاتمه در خصوص عملکرد بانوان مقابل ژاپن گفت: آنها با توجه به استرس خاص بازی اول خوب ظاهر شدند و من مطمئنم که با قدرت به مراحل پایانی راه می یابند.