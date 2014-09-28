طرح سرشماری کشاورزی در استان قزوین با آمادگی کامل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز طرح سرشماری کشاورزی در سراسر کشور فرماندار شهرستان البرز در مراسم افتتاح اين طرح در شهرستان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، بر جمع آوري اطلاعات دقيق و درست تاکید کرد.

غلامرضا حسن پور به نقش محوری این سرشماری در نظام آماری و برنامه ريزي کشاورزی اشاره كرد و گفت: یکی از عوامل مهم در برنامه ریزی ها داشتن اطلاعات دقیق از بخش های مختلف است تا بر اساس نیازها تصمیم گیری کرد.

رئيس ستاد سرشماري عمومي كشاورزي شهرستان البرز ضمن تاکید بر دقت در جمع آوری اطلاعات بهره برداران اظهار داشت: يكي از نكات بسيار مهم در اجراي طرح رعایت مسائل فرهنگی و برقراري ارتباط موثر با كشاورزان و بهره برداران در سطح روستاها جهت افزايش اعتماد و جمع آوري اطلاعات دقيق و درست توسط آمارگیران است.

وی در ادامه افزود: با توجه به بحران کمبود آب و محدودیت ذخایر آبي، سرشماری کشاورزی به منظور حفظ، تقویت و توسعه منابع موجود در بخش کشاورزی حائز اهمیت بوده و شکوفایی، رونق و هم چنین استمرار آن منوط به شناسایی و رفع نیازهای این بخش است.

فرماندار البرز تصریح کرد: دسته بندی درست و دقیق داده های آماری و اطلاعات بخش کشاورزی و هم چنین به روز رسانی بانک جامع اطلاعاتی این بخش نقش کلیدی در برنامه ریزی بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت در سطح کشور، استان و مناطق روستايي ایفا می کند.

وی افزود: در طرح سرشماري عمومي كشاورزي در شهرستان البرز پنج آمارگير و پنج نفر به عنوان عوامل اجرايي همكاري دارند.

همچنین موسوی فرماندار شهرستان آوج در این باره گفت: طرح سرشماري عمومي كشاوري در شهرستان آوج نیز با تامین امکانات لازم از روز گذشته آغاز شده است.

موسوی بااشاره به اهميت سرشماري در آينده توسعه استان و شهرستان تصريح كرد:جمع آوري اطلاعت درست برای برنامه ريزي در استان هدف اول دراجراي طرح سرشماري عمومي كشاورزي است.

رئيس ستاد سرشماري عمومي كشاورزي شهرستان آوج در ادامه مأموریت جهاد کشاورزی را با تاکید بر رهنمودهای مقام عظمای ولایت درجهت عمران وآبادانی کشور بویژه در روستاها با اهمیت تر از است.

وی افزود: دراین برهه نیز سرشماری کشاورزی با هدف شناسایی و کشف استعدادها و قابلیت های زراعی و کشاورزی روستاهای استان درجهت نیل به اهداف عالی نظام و داشتن کشوری با منابع کشاورزی غنی آغاز شده و ماموريت اين سازمان را دو چندان كرده است.

فرماندار آوج گفت: مأموران سرشماري در وهله اول وظیفه دارید اهداف این سرشماری را برای مردم تبیین کنید تا مردم به شایعات و تبلیغات مسموم منتشرشده در این خصوص توجهی نکرده و به شما اطلاعات واقعی و دقیق بدهند.

وي همچنین رعایت اخلاق،طرز پوشش و سرعت و دقت در کار را از ملزومات کار مأموران سرشماری برشمرد و تأکید کرد: مجموعه فرمانداری نیز برای اجرای موفق طرح همه گونه همکاری خواهد کرد.

امیدعلی پارسا معاون برنامه ریزی استانداری قزوین هم به مناسبت آغاز طرح سرشماری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نحوه اجرای این طرح در استان اظهارداشت: همزمان با سراسر کشور این طرح مهم در استان قزوین هم آغاز شده که امیدواریم با همکاری خوب کشاورزان به نتایج پیش بینی شده دست یابیم.

جانشین ستاد سرشماری عمومی کشاورزی استان قزوین گفت: 103 مأمور در سرشماری عمومی کشاورزی بکار گرفته شده‌اند تا این طرح بخوبی اجرایی شود.

پارسا بیان کرد: سرشماری معمولا هر 10 سال یک‌ بار انجام می‌شود و نتایج آن از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا مبنای تمام برنامه‌ ریزی‌های کشور آمار، ارقام و اطلاعات دریافتی در جریان سرشماری‌هاست.

معاون برنامه ریزی استانداری قزوین در ادامه با اشاره به رتبه برتر بسیاری از تولیدات کشاورزری استان قزوین در کشور یادآورشد: بر اساس آمار ظرفیت کشاورزی استان قزوین 50 درصد از میانگین کشوری بالاتر است که این امر نشان می دهد برای توسعه این بخش و حفظ میزان تولید و اشتغال کشاورزی نیازمند توجه بیشتری هستیم.

وی افزود: با توجه به اهمیت اشتغال و تولید و همچنین بهره‌مندی استان قزوین از بستر مناسب در حوزه کشاورزی، این سرشماری می‌تواند در کسب اطلاعات لازم از نقاط قوت و ضعف موجود کمک موثری کند و در برنامه‌ریزی‌های آینده نیز تاثیرگذار باشد.

جانشین ستاد سرشماری عمومی کشاورزی استان قزوین بیان کرد: کشاورزی از بخش‌های مهم و تأثیرگذار در اقتصاد کشور محسوب می‌شود و استان قزوین نیز از جایگاه قابل قبولی در این حوزه برخوردار است به طوری‌ که بر اساس اطلاعات حساب‌های تولید در سال 91، سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی استان قزوین 14 درصد معادل یک هزار و 200 میلیارد تومان بوده و در سال 92 هم حدود 21 درصد از شاغلان استان معادل 78 هزار نفر در بخش کشاورزی فعالیت داشته‌اند.

وی بیان کرد: یکی از اتفاقات مهم و مثبت در اجرای این سرشماری حذف روند سنتی و استفاده از تبلت در گردآوری اطلاعات از بهره‌برداران کشاورزی است که این کار علاوه بر کاهش هزینه‌ها به حذف برخی از رده‌های اجرایی، کاهش خطاهای احتمالی و انتشار سریع‌تر نتایج سرشماری نیز کمک می ‌کند.

معاون برنامه ‌ریزی استاندار قزوین ادامه داد: در جریان سرشماری عمومی کشاورزی در استان قزوین شش نفر به عنوان معاون فنی، 15 نفر کارشناس و 103 نفر نیز در پوشش مأمور سرشماری انجام وظیفه می‌کنند و این امر از پنجم مهر تا 18 آبان ماه به مدت چهل روز کاری انجام خواهد شد.

پارسا اظهارداشت: همچنین کارشناسان در این سرشماری افرادی آگاه و مطلع در زمینه کشاورزی هستند که می‌توانند از میزان خطاهای احتمالی کم کرده و راستی‌آزمایی نیز انجام دهند.

معاون برنامه ريزي استاندار با رد برخي شايعات در خصوص حذف يارانه خانوارها بر اساس اطلاعات اين طرح افزود: بهره برداران و كشاورزان بدانند كه صد در صد اطلاعات حاصل از اين طرح كاملا محرمانه خواهد بود و در اختيار هيچ ارگان و نهادي قرار نخواهد گرفت.

طرح سرشماری کشاورزی تا 18 آبان ماه همزمان با سراسر کشور اجرا می شود.