هاشمی: امیدوار بودیم یک طلای دیگر در دوچرخه سواری بگیریم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اینچئون، کیومرث هاشمی درباره عملکرد دوچرخه سواران ایران در مسابقات آسیایی اظهار کرد: واقعا عملکرد دوچرخه سواران خیلی خوب بود. یک طلا و یک نقره از این رشته بسیار ارزشمند است.

وی افزود: البته ما امیدوار بودیم که امروز هم یک طلای دیگر بگیریم اما با فاصله بسیار کمی نقره گرفتیم.

رئیس کمیته ملی المپیک ایران گفت: این مدال ها ارزشمند است برای قهرمانان ایران آرزوی موفقیت می کنم.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.