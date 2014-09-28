به گزارش خبرنگار مهر، با شروع فصل مدارس متقاضیان بازار اجاره به شدت کاهش یافته و تعداد مراجعه به بنگاههای املاک برای اجاره آپارتمانها کمتر میشود که این موضوع تا پایان فصل پاییز ادامه دارد و متقاضی کمتری در بازار حضور دارد.
این روند تا شب عید ادامه دارد اما در آن زمان بازهم تعدادی از مستاجران که هرساله در نزدیکیهای عید، مسکن خود را تغییر میدهند وارد بازار اجاره شده و به دنبال مسکن می گردند که همین امر هم موجب رونق بازار اجاره در شب عید میشود.
براین اساس، بازار مسکن که در تابستان امسال رکود را تجربه میکرد بازهم شاهد کمی افزایش در بخش اجاره بها بود بطوریکه نرخها در این بازار با کمی تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل تعیین میشدند که البته ناشی از تورم هرساله در اقتصاد است.
از سوی دیگر، اجاره بها در آغاز فصل پاییز نسبت به اوایل تابستان کاهش قیمتی را تجربه میکند که این هم به دلیل نبود متقاضی در بازار است بطوریکه صاحبخانهها سعی دارند تا با کاهش اجاره بها، آپارتمان خود را با سرعت بیشتری اجاره دهند.
در حال حاضر به نظر میرسد که اجاره بها در فصل پاییز تغییر قیمتی خاصی نداشته باشد و حتی در برخی از آپارتمانها با کاهش قیمت مواجه باشیم بنابراین تعدادی از مستاجران که همیشه این فصل را برای جابجایی انتخاب میکنند، قیمتهای کمتری را میپردازند.
اجاره بها آپارتمان های 50 متری در تهران
براساس گزارش میدانی خبرنگار مهر، آپارتمانی 50 متری در سید خندان - خیابان دبستان یک خوابه، 62 میلیون تومان رهن داده میشود و در زعفرانیه برای آپارتمانی با همین متراژ و نوساز با 30 میلیون تومان رهن و 3 میلیون تومان اجاره ماهانه، تعیین شده است.
در شریعتی - کلیم کاشانی آپارتمانی 50 متری و یکخوابه بدون پارکینگ و انباری 37 میلیون تومان رهن داده می شود و در جیحون - تیموری برای واحدی با همین مساحت، بازسازی شده کامل، 23 میلیون تومان رهن کامل تعیین شده است.
همچنین در پیروزی - درودیان برای واحدی با متراژ 50 متر، طبقه پنجم با آسانسور و بدون پارکینگ و انباری 28 میلیون تومان رهن و ماهیانه 100 هزار تومان اجاره دریافت می شود و در کاشانی - شقایق واحدی دیگر با عمر 7 ساله با پارکینگ، انباری و آسانسور 15 میلیون تومان رهن و 820 هزار تومان اجاره تعیین شده است.
در خیابان جیحون - گلستانی واحد 50 متری دیگری با یکخواب طبقه3 با پارکینگ و انباری وعمر چند ساله، 25 میلیون تومان رهن داده می شود و در اجاره دار 10متری ارامنه برای آپارتمانی با همین مساحت 2 خوابه و با عمر 5 ساله با پارکینگ، آسانسور و انباری 20 میلیون تومان رهن و 550 هزار تومان اجاره دریافت میشود.
این گزارش می افزاید که برای آپارتمانی 50 متری در فرجام - بلواراردیبهشت با پارکینگ 10 میلیون تومان رهن و 650 هزار تومان اجاره تعیین شده است و در سعادت آباد سوئیتی با مساحت 50 متر زیرهمکف بدون پارکینگ 55 میلیون تومان رهن داده میشود.
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