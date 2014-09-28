آبخيزداري علمي به دنبال حفظ منابع آبي و خاكي است/ طرح "منارید" نجات بخش عرصه های طبیعی استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اجرای طرح منارید می تواند تا حد بسیار قابل توجهی از مشکلات کشاورزان و بهره وران از اراضی را در استان کرمانشاه کاهش دهد.

حسین سلیمانی با اشاره به اینکه منارید زمینه های تملک های قانونی در استان را افزایش می دهد، بیان داشت: پیش از اجرای این طرح برخی از کشاورزان و بهره وران به تدریج اقدام به تسخیر اراضی و عرصه های طبیعی می کردند که این عمل زیانهای بسیاری از نظر طبیعی برای استان به دنبال داشت.

سلیمانی تاکید کرد: از سویی دیگر اجرای طرح منارید می توان سهم بسیار عمده ای در کنترل منابع طبیعی به دنبال داشته باشد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در ادامه گفت: كشور ايران در منطقه خشك و نيمه خشك واقع شده و حجم كل منابع آب آن كه عمدتاً به صورت برف و باران است و بالغ بر 430 ميليارد متر مكعب در سال مي باشى كه همه را نمي توان استفاده كرد.

حسين سليماني گفت: حدود 130 ميليارد متر مكعب منابع تجديد پذير و در دسترس آب است كه 10 ميليارد مترمكعب آن از رودخانه هايي می باشد كه از كشورهاي همجوار وارد ايران مي شود، لذا با توجه به جمعيت حدود 75 ميليون نفري كشور و براساس شاخص هاي بين المللي سرانه آب هر فرد حدود 1700 متر مكعب است كه كشور ما را در زمره كشورهايي با تنش آبي قرار مي دهد.

وي افزود: نيازهاي شرب و به تبع آن مصرف آب در بخشهاي كشاورزي و صنعت باعث افزايش بي رويه از منابع آبي شده است و جمعيت نيز بر اين مقوله افزوده مي شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه تصریح کرد: در مناطقي كه توسعه كشاورزي و منابع آب صورت گرفته امكان توسعه منابع آب وجود ندارد و به همين دليل برداشت آب محدود شده است اما در بالا دست اراضي كشاورزي عرصه هاي ملي است كه بيشتر مورد تهديد قرار مي گيرد كه برخي سودجويان با اضافه سطح كشت وشخم در جهت شيب صدمات جبران ناپذيري را به عرصه هاي طبيعي وارد مي كنند.

سلیمانی ميانگين بارش ها در سال حدود 245 ميلي متر است كه در سالجاري به 230 ميلي متر كاهش يافته و بطور كلي با تغيير الگوي بارش الگوي مصرف آب نيز لازم الاجرا مي گردد.

وی اظهار داشت: در كنار توضيحات ذكر شده عمليات آبخيزداري و آبخوانداري با هدف كنترل آبهاي سطحي (رواناب) نمود بيشتري پيدا مي كند و چشم انداز آينده بهتري را پيش بيني مي كند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: آبخيزداري علمي مديريتي است كه با در نظر گرفتن همه جوانب و همه امكانات و منابع سعي دارد مديريت واحد و جامعي را در سرزمين اجرا كند كه هم منابع آب و هم خاك محفوظ بماند.

وی تاکید کرد: اجراي طرحهاي آبخيزداري وآبخوانداري با هدف ذخيره نزولات آسماني وكنترل آبهاي سطحي و جلوگيري از رواناب ميتواند تا حد زيادي از بار وارد شده به مصرف آب در بخشهاي مختلف وهمچنين فشار وارد بر منابع طبيعي بكاهد. در اين راستا اجراي عمليات مكانيكي وبيولوژيكي و بيومكانيكي مي تواند كمك زيادي به عدم هدر رفت آبهاي سطحي، كاهش رسوبات وارد شده به بستر رودخانه ها وپشت سدها و افزايش سطح سفره هاي آب هاي زيرزميني نمايد.

سلیماني در پايان اظهار داشت : با توجه به اينكه كشور ما در منطقه خشك و نيمه خشك قرار گرفته و دوره ساليانه خشك از سالهاي پرباران و تر سالي بيشتر است نياز به استفاده بهينه از كليه منابع آبي در دسترس بيشرنمود مي يابد.