به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عراقیزاده صبح یکشنبه در بازدید از شبکه آبرسانی در بیرجند اظهار کرد: در حال حاضر خراسان جنوبی با 16 سال خشکسالی دست و پنجه نرم میکند که پشت سر گذاشتن فصل تابستان علیرغم گرمای هوا و مصرف زیاد آب نشان از پایان مشکلات آبی استان نیست.
وی با بیان اینکه خشکسالیهای اخیر ضربههای سنگینی به منابع آبی استان وارد کرده، بر لزوم صرفهجویی در سایر فصول نیز تاکید کرد و افزود: مردم صرفهجویی را در یک دوره بلندمدت در دستور کار خود قرار دهند.
عراقیزاده با بیان اینکه استفاده از شیرآلات جدید در زمینه کاهش مصرف آب تاثیرگذار است، گفت: استفاده از همه روشهایی که در کاهش مصرف آب اثر دارد توصیه میشود.
تصویب 60 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات خشکسالی
عراقیزاده افزود: در حال حاضر سرانه مصرف آب در کشور نسبت به دیگر کشورهای جهان خیلی بالا است و تنها با صرفهجویی در مصرف آب، منابع آبی حفظ خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه صرفهجویی آب مربوط به یک فصل خاص نیست، افزود: منابع آبی استان محدود بوده و اگر مردم صرفهجویی نکنند با بحران آبی در استان مواجه خواهیم شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر 340 کیلومتر شبکه آب در استان فرسوده است، افزود: هم اکنون 27.7 درصد آب تولید شده استان هدر میرود.
وی با بیان اینکه اصلاح و نوسازی انشعابات با توجه به تخصیص اعتبارات در دستور کار قرار دارد، افزود: در سال گذشته بخشی از شبکههای آب بازسازی شده که با توجه به کاهش اعتبارات اثربخشی لازم را نداشته است.
عراقیزاده تصریح کرد: در سال جاری نیز پیشبینی میشود با توجه به اختصاص اعتبارات 34 کیلومتر اصلاح شبکه در استان انجام شود.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری 60 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات خشکسالی و مدیریت بحران برای آبفای شهری خراسان جنوبی مصوب شده است، افزود: این اعتبارات در دو مرحله برای اجرای برنامههای اولویتدار شرکت آب و فاضلاب شهری در بخش آب هزینه میشود.
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