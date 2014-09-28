پاوه هم کربلایی دیگر بود/ تیرباران ناجوانمردانه دلیران کرد در محوطه بیمارستان

به گزارش خبرنگار مهر، دعوت از خبرنگاران و اصحاب رسانه برای بازید از مناطق عملیاتی غرب کشور اقدامی بود که با اراده‌ بسیج رسانه سپاه صاحب‌الزمان (عج) اصفهان شکل گرفت.



مغفول ماندن رشادت‌ها و فعالیت‌ها صورت گرفته در مناطق غربی کشور از دید رسانه‌ها شاید مهم‌ترین دلیل راه اندازی کاروان نور برای بازدید از مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس باشد.



همراهی تعدادی از رزمندگان دلتنگ با خبرنگاران و دیگر بسیجیان شرکت کننده در این اردوها حال و هوای خاص‌تری را به این سفر بخشیده بود.



کرمانشاه مقصد دلباختگان راه خدایی بود استانی که از آغاز تا پایان جنگ تحمیلی هدف حملات مکرر هواپیماهای ارتش عراق قرار داشت و در طول دوران دفاع مقدس ۱۷۶ مرتبه مورد هدف بمب و موشک‌های ارتش عراق قرار گرفت و در مجموع ۲۱۵۸ تن شهید و ۴۲۵۲ جانباز را تقدیم انقلاب اسلامی کرد.



دشمن هیچگاه موفق به حضور در خاک کرمانشاه نشد و به این دلیل با استفاده از گروهک‌های تروریستی به اهداف شوم خود دامن می‌زد.



وارد استان کرمانشاه که شدیم بر روی تپه‌ها و کوه‌های اطرف فرشی زرد رنگ با گلهای برجسته سبز برای استقبال از میهمانان مردان غیور کرد کرمانشاه پهن کرده بودند.



از طاق بستان گذشتیم و پا به پای درختان به محل اردوگاه اردوهای راهیان نور در جوار شهر کرمانشاه رسیدیم. روی خوش خادمان اردوگاه شاید بهترین درمان برای خستگی راه بود.



صبح روز بعد و دقایقی پس از نوای دلنشین اذان صبح میهمانان همچون ماهیان قرمز صف کشیده داخل تنگ شیشه‌ای به سمت پاوه شهری که به واسطه‌ هدایت‌های شهید چمران، شهید تیمسار فلاحی، شهید علی اصغر وصالی ابراهیم همت، محمد بروجردی، کاظمی، حسین خرازی، آبشناسان، علی صیاد شیرازی و دلیر مردان نام آشنای دیگری با تلاش خالصانه خویش سعی وافر در پاکسازی این خطه تابناک ایران اسلامی نمودند، آزاد شده بود حرکت کردند.



پاوه را شهر هزار ماسوله می‌نامند. زیبایی‌هایش در ارتفاعات به گونه‌ای به چشم می‌آمد که شیب جاده را از یاد می‌بردی. بازدید از یادواره شهدای پاوه با قداستی که داشت دل هر بیینده‌ای را به درد می‌آورد.



پا به پای باران آمده بودیم تا خود را به زیر شیروانی و نزد قبور شهدایی برسانیم که هنوز داغ شهادتشان در چشمان مردمان پاوه و پدران و مادرانی از نقاط دور و نزدیک به زیارت قبر فرزندانشان آمده بودند و فرزندانشان به دور از هوای باروتی با آرامشی که به فضا داده بودند از آنها استقبال می‌کردند.



بازدید از نمایشگاه عکس شهدای پاوه شاید اثر گذار ترین بخش سفر به مناطق جنگی غرب باشد. به تصویر کشیدن بدن‌های زخمی شهیدان با دربرگرفتن بخشی از وصیت‌نامه‌هایشان دل هر بیننده‌ای را به درد می‌آورد.



رشادت‌های شهید چمران شاید بزرگ‌ترین خاطره مردمان پاوه است چرا که این شهید بزرگوار به همراه دیگر پاسداران این شهر در مرداد ماه سال 58 و با مقابله با گروه‌های ضد انقلاب برگ سبزی را در تاریخ این شهر رقم زد که مورد تحسین رهبر کبیر انقلاب اسلامی نیز قرار گرفت.



پاوه در طول جنگ نیز بارها و بارها مور حملات گروهک‌های ضد انقلاب و هواپیماهای ارتش عراق گرفت و امروز بدون اینکه حتی میلی‌متری از آن از ایران جدا شده باشد متعلق به خاک ایران است.



اکثر شهدای پاوه را شهدایی تشکیل می‌دهند که برای مقابله با نیروهای ضد انقلابی جنگیدند و در قالب عملیات تیرباران ناجوا‌نمردانه‌ پاسداران مجروح در محوطه بیمارستان را به شهادت رساندند در واقع می‌توان گفت در پاوه هم کربلایی شکل گرفته بود.



مسیر کاروان با گذر از "راه کربلا " یا همان جاده اصلی کرمانشاه به اسلام آباد بود ادامه می‌یافت. مقصد تنگه "چهاربز" که دروازه اصلی شهر کرمانشاه و در 35 کیلومتری غرب این شهر قرار دارد، بود.



شهرت این تنگه به عملیات پنجم مرداد سال 67 و زمانیکه نیروهای منافق که با پشتیبانی بعثی‌ها به راحتی تا اسلام آباد آمده بودند و پس از آن در شرق این تنگه به واسطه رشادت‌های رزمندگان اسلام و در قالب عملیات مرصاد این منافقان را به هلاکت رسانده بودند برمی‌گردد.



این تنگه این روزها میزبان گردشگرانی است که بازسازی عملیات مرصاد را در محیطی آرام و در قالب موزه‌ای کوچک مشاهده می‌کنند.



هر چه پیش می‌رفتیم حلاوت رشادت‌های مردمان غیور کرد کرمانشاه بیشتر جلب توجه می‌کرد. کمتر کسی را می‌توان یافت که نام سرپل ذهاب را نشنیده باشد. این شهر در طول دوران قبل و پس از انقلاب بارها و بارها مورد تهاجم نیروهای منافق داخلی و نیروهای بعثی قرار گرفته است.



سرپل ذهاب به اعتقاد سرداران و فرمانده‌هان جنگ محور اصلی هجوم دشمن و یکی از مهم‌ترین محورهای دفاعی استان کرمانشاه بوده است و مصداق این مدعا را نیز می‌توان در تجاوز پیاپی بعثی‌ها و نیروهای منافق داخلی از زمان آغاز جنگ دانست به صورتیکه این شهر برای اولین بار در دوم مهر ماه سال 59 توسط نیروهای زرهی دشمن به اشغال درآمد و علی رغم رشادت‌های نیروهای خودی و بیرون راندن نیروهای دشمن از خاک این شهر، سرپل ذهاب تا پایان جنگ و اندکی پس از آن مورد تهاجم هوایی دشمن قرار داشت.



ارتفاعات بازی دراز که در منطقه جنوب غربی سرپل ذهاب و در نقطه نزدیک به نقطه صفر مرزی کرمانشاه با عراق قرار داشت آخرین مقصد کاروان راهیان نور رسانه‌ای غرب کشور بود. این ارتفاعات استراتژیک ترین ارتفاعات کرمانشاه است چرا که بر بلندای آن می‌توان به خوبی موقعیت شهرهای سرپل ذهاب، قصرشیرین و نفت شهر در داخل خاک ایران و شهرهای نفت خانه و خانقین در داخل خاک عراق را رصد کرد.



یکی از اقدامات ارتش عراق در این ارتفاعات احداث جاده‌ای 6 کیلومتری بود که پس از آزادسازی این ارتفاعات بازی دراز توسط نیروهای غیور ایرانی پس از انجام عملیات‌های متفاوت در اردیبهشت ماه سال 1360 بخش مهمی از ارتفاعات بازی دراز از جمله قله‌های ۱۰۰۰، ۱۰۵۰ و ۱۱۰۰ گچی آزاد شد.



پس از پایان این بازدیدها سفرمان به نقطه پایانی نزدیک می‌شد. دل پای رفتن نداشت اما باید راهی می شدیم......

گزارش: مریم یاوری