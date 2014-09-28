  1. حوزه و دانشگاه
۶ مهر ۱۳۹۳، ۹:۴۰

صابری خبر داد:

ارائه گزارش تفحص از دانشگاه آزاد به هیأت رئیسه مجلس

ارائه گزارش تفحص از دانشگاه آزاد به هیأت رئیسه مجلس

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اعلام کرد که امروز گزارش نهایی تحفص از دانشگاه آزاد تقدیم هیأت رئیسه مجلس می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد هنوز در پیچ و خم های مجلس شورای اسلامی مانده است. پس از آنکه، روسای سابق و فعلی دانشگاه آزاد در یکی از جلسات کمیسیون آموزش و تحقیقات حاضر شده و به سوالات امضاکنندگان تفحص پاسخ دادند، مقرر شد جمع بندی و نتایج این گزارشها توسط کمیسیون آموزش تهیه و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

در همین باره، مقرر شد امروز یکشنبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گزارش نهایی را به هیأت رئیسه تقدیم کند و سپس در زمان معین شده از سوی هیأت رئیسه گزارش نهایی تفحص در مجلس قرائت شود.

تفحص از دانشگاه آزاد زمستان 91 تصویب شد.

به گزارش مهر، پیش از این هم قرار بود تحقیق و تفحص از دانشگاه پیام نور در مجلس شورای اسلامی کلید بخورد که این امر محقق نشد.

 

کد مطلب 2378995

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