دیدار بان کی مون و ولید المعلم/تاکید بر راه حل سیاسی بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه شب گذشته با بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کرد. بان کی مون از دولت سوریه خواست که برای تامین امنیت غیر نظامیان در این کشور تمام تلاش خود را به کار گیرد.

در این دیدار اوضاع سوریه و منطقه از جمله تلاش های بین المللی برای مقابله با گروه های تروریستی در سوریه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طرفین تاکید کردند که برای حل بحران سوریه و برآورده کردن نیازهای انسانی غیر نظامیان در عراق و سوریه احتیاج به راه حل سیاسی است.

دبیر کل سازمان ملل متحد در پایان خواستار ادامه همکاری دمشق با "استفان دی مستورا" فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه شد.