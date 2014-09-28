دردانه موسیقی مقامی در بستر بیماری/ راوی نغمه‌ "نوایی نوایی" نای تکلم ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلي پورعطائي نوازنده دوتار و استاد موسیقی مقامی شرقی کشور این روزها در بستر بیماری است و دیگر صدای خوش"نوائی نوائی" اش به گوش نمی‌رسد.

غلامعلی پورعطائی معلم، استاد آواز محلي و نوازنده دوتار است که در شهريورماه سال 1326 در روستاي محمود آباد عليا از توابع تربت جام ديده به جهان گشود.

وی از همان دوران كودكي نوازندگي دوتار را در محضر پدر آموخت و سپس از حضور اساتيدي چون الله رسان عثماني، عبدالحميد ايوبجان، منصور باطوري و قادر روزمحمد بهره جست.

این استاد موسیقی مقامی کشور همچنین از محضر اساتیدی چون ياسين مريدار، ايوب بوژگاني و نورمحمد درپور بهره و آهنگ‌ها و مقام ها را به طور كامل آموخت.

اجرای برنامه در سفارت انگلستان

وی در مهرماه سال 1344 به همراه گروه استاد كياني‌پور جهت اجراي برنامه به جشنواره استاني دعوت شد و در سال 1346 در سفارت انگلستان به اجراي برنامه پرداخت و در همين سفر بود كه تلويزيون از او براي اجراي برنامه دعوت كرد و آهنگ معروف "نوائی نوائي" را اجرا کرد و اين شروع فعاليت هنري و حرفه اي این استاد بزرگ موسیقی کشور بود.

پورعطائی از آن سال به بعد در جشنواره هاي متعددي شركت و مقام هاي چشمگيري كسب کرد.

وي همچنین در فیلم‌های متعددی چون فاخته، كوچ، سير و سفر، زمزمه، مدد به درماندگان، مصائب عاشق فقير، فصل پنجم، غبار نور و قطعه ناتمام شرکت داشته است.

دریافت گواهینامه هنری در رشته خوانندگی

غلامعلی پورعطائی در سال 1355 موفق به دريافت گواهينامه هنري در رشته خوانندگي از وزارت فرهنگ و هنر شد و اولين كسي بود كه در سال 1367 غزليات شاعر بلند آوازه بيدل دهلوي را اجرا و توسط حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي دو كاست به نام‌هاي "رنج هستي" و "براي خاطرم غم آفريدند" را ضبط و تكثير کرد.

وي در بسياري از كشورهاي دنيا و فستيوال هاي جهاني شركت و افتخارات بزرگي نيز به دست آورده است.

اما این استاد و دردانه هنر موسیقی مقامی کشور اکنون در بستر بیماری است و دو تار نوازی که روزی نغمه‌هاي نكيسایي‌اش آتش به جان عاشقان می‌زد اکنون نای حرف زدن ندارد.

عفونت شدید ریه عامل اصلی بیماری استاد پورعطائی

زینب پورعطائی دختر استاد در مورد وضعیت ایشان به خبرنگار مهر می‌گوید: استاد دو سه ماهی است که بیمار هستند و اولین بار در تاریخ 14 شهریور به دلیل درد شدید به بیمارستان امام رضا(ع) مراجعه کردند و در تاریخ 16 شهریور ماه به دلیل عفونت شدید ریه در بیمارستان بستری شدند.

وی ابراز می‌کند: علاوه‌بر عفونت شدید ریه ایشان به سنگ صفرا هم مبتلا و کبدشان هم مشکوک به بیماری است.

پورعطائی ادامه می‌دهد: گردن پدر هم به خاطر پوکی استخوان شکسته، مهره‌های کمرشان آسیب‌دیده و دردی بر دردهای این استاد عاشق موسیقی افزوده است.

وی عنوان می‌کند: اما به هر حال حال و روز پدر خوب است، صحبت می‌کنند اما به دلیل مصرف داروهای مسکن برای دردشان در طوی روز خواب هستند ولی هوشیاری خود را دارند.

پورعطائی با بیان اینکه در پیگیری از کادر پزشکی حرفی از ترخیص ایشان نیست، گفت: پزشکان می‌گویند بعد از بهبودی عفونت ریه و سنگ صفرا در صورت داشتن قدرت بدنی باید گردنشان عمل شود.

برای بهبودی استاد دعا کنید

دختر استاد موسیقی مقامی کشور و صاحب نوای ماندگار "نوائی نوائی" از مردم به خاطر لطفی که نسبت به استاد دارند تشکر کرده و عنوان می کند: از همه مردم می خواهم برای بهبودی ایشان دعا کنند تا دوباره به میان مردم برگشته و برایشان بنوازند.

وی ابراز می‌کند: ما به عنوان خانواده خیلی کمتر از مردم ایشان را دیده ایم چرا که ایشان عمرشان را برای مردم و در راه موسیقی سنتی گذاشته‌اند.

دختر استاد پورعطائی می‌گوید: امیدوارم روزی پدر بهبودی کامل خود را به دست آورده و دوباره صدای شیوای خود و تارشان در مجامع طنین انداز شود.

سعید سرابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی هم استاد پورعطایی را مورد علاقه همه جامعه هنری و فرهنگی کشور دانسته و می‌گوید: ایشان گوهر دردانه موسیقی کشور هستند و ما امیدواریم هرچه سریع‌تر حالشان بهبود یافته و شاهد هنرنمایی اشان در آینده باشیم.

حمید طباطبائی معاون هنری ارشاد خراسان رضوی هم که تاکنون سه بار از این هنرمند بلند آوزاه کشورمان در بیمارستان امام رضا(ع) عیادت کرده است به خبرنگار مهر می گوید: از نزدیک با کادر پزشکی مسئول سلامتی ایشان صحبت کرده و جویای وضعیت ایشان هستیم و هر کمکی که از دستمان بر بیاید برای بهبودی ایشان انجام می دهیم.

وی ابراز می‌کند: در این چند باری که به عیادتشان رفته‌ایم نشانه‌ای از بهبودی در احوالشان دیده نشده و از همه مردم عاشق هنر می‌خواهیم برای بهبودیشان دعا کنند.

جایگاه والای استاد پور عطائی در هنر ایران زمین

طباطبائی درباره این استاد موسیقی کشور عنوان می‌کند: استاد پورعطائی جایگاهی والا در هنر ایران زمین دارند و همه هنرمندان و هنر دوستان با نام و آوازه این استاد والا مقام آشنا هستند و با توجه به اینکه ایشان در سطح دیگر کشور ها هم اجراهای به یاد ماندنی‌ای داشته‌اند در آن کشورها هم در عرصه هنر و موسیقی چهره‌ای نام آشنا، شاخص و قابل تمجید هستند.

وی با بیان اینکه استاد پورعطائی ازچهره‌های ماندگار هنر کشور هستند، می‌افزاید: اساتید کمی در حوزه موسیقی مقامی و سنتی فعالیت دارند ولی استاد پورعطائی آنقدر عارفانه و عاشقانه به آن پرداخته‌اند که عمر خود را در راه اشاعه آن گذاشته و خیلی خوب و شایسته موسیقی مقامی را در کشورو برای نسل های اینده روایت کرده اند.

امیدواریم استاد پورعطائی زودتر بهبود یابند و بار دیگر نوای "نوائی نوائی، الهي برافتد نشان جدائي..." ایشان شنیده شود.

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گزارش: ملیحه زرین پور