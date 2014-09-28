گودرزی: در چند متر پایانی کم آوردم/ دعای مردم مایه دلگرمی من بود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اینچئون، آروین معظمی گودرزی پس از کسب مدال نقره مسابقات آسیایی اظهار کرد: مسابقه بسیار سختی بود و با فشار زیادی مسابقه دادیم. با این حال دعای مردم مایه دلگرمی من بود.

وی با تاکید بر اینکه در دور پایانی فشار مسابقه روی او زیاد شده بود، گفت: دوچرخه سوار کره‌ای خوب کار کرد و من در چند متر پایانی کم آوردم. انشاءالله بعد از این مسابقات، رقابت‌های باشگاهی اندونزی، چین و قهرمانی آسیا در تایلند پیش رو است که برای رسیدن به عناوین این رقابت‌ها تلاش می‌کنم.

گودرزی از دعای مردم و کمک مهدی سهرابی به عنوان دو عامل اصلی کسب مدالش یاد کرد و گفت: شرایط سختی بود و 60 نفر در این ماده رکاب زدند. سهرابی به من کمک زیادی کرد و دسته دوچرخه را کنترل می کرد در واقع این مسابقه دو نفره است.

ملی پوش دوچرخه سوار ایران در پایان گفت: امسال شرایط خیلی خوب بود و نتیجه خوبی هم گرفتیم باید از خسرو قمری، حسین عسگری و مهدی سهرابی هم تشکر کنم که به من کمک زیادی کردند.