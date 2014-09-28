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۶ مهر ۱۳۹۳، ۹:۳۵

گزارش خبرنگار اعزامی از اینچئون؛

گودرزی: در چند متر پایانی کم آوردم/ دعای مردم مایه دلگرمی من بود

گودرزی: در چند متر پایانی کم آوردم/ دعای مردم مایه دلگرمی من بود

ملی پوش دوچرخه سواری ایران گفت: می توانستم به مدال طلا برسم ولی در چند متر پایانی کم آوردم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اینچئون، آروین معظمی گودرزی پس از کسب مدال نقره مسابقات آسیایی اظهار کرد: مسابقه بسیار سختی بود و با فشار زیادی مسابقه دادیم. با این حال دعای مردم مایه دلگرمی من بود.

وی با تاکید بر اینکه در دور پایانی فشار مسابقه روی او زیاد شده بود، گفت: دوچرخه سوار کره‌ای خوب کار کرد و من در چند متر پایانی کم آوردم. انشاءالله بعد از این مسابقات، رقابت‌های باشگاهی اندونزی، چین و قهرمانی آسیا در تایلند پیش رو است که برای رسیدن به عناوین این رقابت‌ها تلاش می‌کنم.

گودرزی از دعای مردم و کمک مهدی سهرابی به عنوان دو عامل اصلی کسب مدالش یاد کرد و گفت: شرایط سختی بود و 60 نفر در این ماده رکاب زدند. سهرابی به من کمک زیادی کرد و دسته دوچرخه را کنترل می کرد در واقع این مسابقه دو نفره است.

ملی پوش دوچرخه سوار ایران در پایان گفت: امسال شرایط خیلی خوب بود و نتیجه خوبی هم گرفتیم باید از خسرو قمری، حسین عسگری و مهدی سهرابی هم تشکر کنم که به من کمک زیادی کردند.

کد مطلب 2379003

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