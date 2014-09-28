حجت‌الله جهانبخشی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران و به مناسبت روز آتش‌نشان اظهارداشت: توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور و ستاد هماهنگی و امور ایمنی و آتش نشانی کشور و به پاس زحمات و از خود گذشتگی و فداکاری نیروهای امدادگر آتش نشانی بویژه شهدای آتش‌نشان روز هفت مهر بنام روز آتش نشانی نام گذاری شد.

وی علت نامگذاری این روز را شهادت تعداد زیادی از آتش نشانان در بمباران سال 1356 و در محل پالایشگاه آبادان عنوان کرد و افزود: تعداد زیادی از آتش نشانان بعلت حملات هواپیماهای بعثی و بمباران منطقه پالایشگاه نفت آبادان در آن سال به درجه رفیع شهادت نائل شدند و این روز نقطه عطفی برای نام گذاری به عنوان روز آتش نشان شد.

آتشپاد جهانبخشی افزود: برای پاسداشت جایگاه آتش‌نشان توسط دولت تاکنون اقداماتی خوبی انجام شده که از آن جمله می‌توان به دادن یک کد اختصاصی در رشته ایمنی و آتش نشانی تا مقطع کارشناسی ارشد، پیگیری تدوین قانون ایمنی و... اشاره کرد اما انتظار ما از دولت اینست که با توجه به جایگاه ویژه مراکز آتش نشانی و آتش‌نشانان و در ارتباط بودن با مقوله ایمنی و امنیت که سلامتی و آرامش مردم را بدنبال دارد از سوی دولت اقدامات راهبردی و اساسی لازم انجام و مطالعات لازم برای برنامه ریزی شهری در راستای بهبود در ساماندهی آتش نشانی‌ها و رفع مشکلات و تعیین خط مش کلی سازمانهای آتش‌نشانی و ایجاد یکپارچگی و یکنواختی سیستم در آنها تلاش شود و نقش این سازمان در طرح توسعه پایدار کشور لحاظ شود.

مدیرعامل آتش‌نشانی استان کرمانشاه در ادامه برنامه‌های روز آتش‌نشان در کرمانشاه را تشریح کرد و گفت: دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، غبار روبی و گل افشانی مزار شهدا ، رزمایش خودرویی و تجهیزات در خیابان‌های اصلی شهر، پخش پکیج محصولات فرهنگی در سطح سه ایستگاه ، هماهنگی با صدا و سیما و جراید به جهت اطلاع رسانی و مصاحبه مسئولین سازمان ، دعوت از بازنشستگان و اهداء کارت هدیه ، تهیه و طراحی و نصب بنر به جهت اطلاع رسانی به عموم مردم در سطح شهر از جمله برنامه‌های روز آتش‌نشان در کرمانشاه است.

وی از برگزاری مانور داوطلبان آتش نشان، هماهنگی با سازمانهای ذیربط به جهت شرکت در رزمایش ملاقات و دایدار خانواده های شهدا آتش نشانی به عنوان دیگر برنامه‌های روز آتش‌نشان در کرمانشاه خبرداد.

جهانبخشی افزود: ارائه برنامه های آموزشی در سطح ایستگاه های آتش نشانی، اهداء گل و شیرینی به شهروندان، طرح جذب همیار آتش نشان در قالب طرح مشارکت مردمی، همایش دوچرخه سواری اختصاص دادن سه ایستگاه در مناطق مختلف شهر جهت جذب آتش نشان داوطلب ، تهیه ، طراحی و دوخت کابشن تشریفاتی کاور جهت پرسنل و داوطلبان آتش نشان و نصب پرچم آتش نشانی در سطح شهر از دیگر برنامه‌های روز آتش‌نشان در استان کرمانشاه است.