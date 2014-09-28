اردبیل میزبان همایش ملی با موضوع محيط زيست شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا موسوی شامگاه شنبه در جلسه هم‌انديشي مدیران جهاد دانشگاهي و محيط زيست استان اردبیل تصریح کرد: این همایش با همکاری جهاددانشگاهی اردبیل و با موضوع عوامل تهدیدکننده محیط زیست و راه‌های مقابله با آن امسال برگزار خواهد شد.

وي با بیان اینکه هنوز زمان دقیق این همایش مشخص نشده است، به عقد تفاهم‌نامه همکاری بین اداره کل حفاظت محیط زیست استان و جهاددانشگاهی اردبیل در این خصوص اشاره کرد و این تفاهم نامه را گامی در جهت افزایش همکاری‌های فیمابین در راستای حفظ محیط زیست دانست.

مدیرکل حفاظت محیط زیس تاستان افزود: گسترش تفاهم‌نامه همکاری با سازمان‌ها و نهادهای مختلف از سياست‌هاي سازمان حفاظت محیط زیست در راستای ارتقای سلامت زیست محیطی و حراست از محیط زیست است.

به گفته وی جهاددانشگاهی به‌ عنوان يك مرجع علمی و انقلابی موفقیت‌های زیادی کسب کرده است و این سازمان علاقه مند است با حوزه های علمی از جمله جهاددانشگاهی همکاری داشته باشد.

موسوی از حساس ‌تر شدن ذهن مردم نسبت به مسائل زیست محیطی در سال‌های ابراز خشنودي کرد و متذکر شد: باید از هم اکنون به فکر محیط زیست باشیم تا روزی نرسد که برای نابودی جنگل فندقلو حسرت بخوریم و آه بکشیم.

وی در عین حال از انباشته شدن پسماندها در جنگل فندقلو اظهار تاسف كرد و یادآور شد: در حال حاضر این جنگل با معضل زیست محیطی مواجه مي‌باشد و ورود بیش از ظرفیت و بهره‌برداری بیش از حد از جنگل سبب از بين رفتن پوشش گیاهی و جنگلی آن شده است.