انفجار در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، یک روز پیش از سوگند خوردن اشرف غنی احمدزی به عنوان رئیس جمهوری جدید افغانستان، صدای انفجار شدید در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری این کشور شنیده شد و بر اثر آن یک نفر زخمی شد.



منابع افغان به الجزیره گفتند که این بمب مغناطیسی به یک خودروی نظامی وصل شده بود و مقابل کاخ ریاست جمهوری در کابل منفجر شد.



بر این اساس در آستانه خروج شمار زیادی از نیروهای خارجی از افغانستان اشرف غنی احمدزی وزیر اقتصاد سابق افغانستان جایگزین حامد کرزای می شود.