  1. حوزه و دانشگاه
۶ مهر ۱۳۹۳، ۹:۴۷

برگزاری آزمون در اول آبان؛

آغاز مهلت ویرایش و تکمیل مدارک آزمون دکتری پزشکی از امروز

آغاز مهلت ویرایش و تکمیل مدارک آزمون دکتری پزشکی از امروز

مهلت ارسال مدارک، ثبت نام جدید، ویرایش و تکمیل مدارک در آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت، داروسازی، دندانپزشکی و طب سنتی سال تحصیلی 94 - 93 آغاز شد و داوطلبان تا 9 مهر فرصت دارند مدارک خود را تکمیل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون 7 هزار و 747 نفر در آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی ثبت نام کرده اند که از این تعداد 4 هزار و 909 نفر زن و 2 هزار و 838 نفر مرد هستند.

آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت، داروسازی، دندانپزشکی و طب سنتی سال تحصیلی 94 - 93 در روز اول آبان ماه برگزار می شود.

کارت آزمون در روزهای 29 و 30 مهرماه به صورت اینترنتی توزیع می شود و پس از برگزاری آزمون کلید اولیه در ساعت 18 روز 8 آبان منتشر می شود.

نتایج نهایی آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت، داروسازی، دندانپزشکی و طب سنتی سال تحصیلی 94 - 93 در چهارم بهمن ماه 93 اعلام می شود.

کد مطلب 2379014

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