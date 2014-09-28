آغاز مهلت ویرایش و تکمیل مدارک آزمون دکتری پزشکی از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون 7 هزار و 747 نفر در آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی ثبت نام کرده اند که از این تعداد 4 هزار و 909 نفر زن و 2 هزار و 838 نفر مرد هستند.

آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت، داروسازی، دندانپزشکی و طب سنتی سال تحصیلی 94 - 93 در روز اول آبان ماه برگزار می شود.

کارت آزمون در روزهای 29 و 30 مهرماه به صورت اینترنتی توزیع می شود و پس از برگزاری آزمون کلید اولیه در ساعت 18 روز 8 آبان منتشر می شود.

نتایج نهایی آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت، داروسازی، دندانپزشکی و طب سنتی سال تحصیلی 94 - 93 در چهارم بهمن ماه 93 اعلام می شود.