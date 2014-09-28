تصمیم های شورای شهر برای بسکتبال شهرداری گرگان/ حضور اعضای شورا در هیئت مدیره منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نحوه مدیریت تیم بسکتبال شهرداری گرگان در روزهای اخیر محل اختلاف برخی از اعضای پارلمان محلی گرگان شده بود تا اینکه شورا تصمیم گرفت در جلسه ای بدون حضور اصحاب رسانه، در این باره تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند.

بر همین اساس شامگاه شنبه پنجم مهر ماه جلسه ای با حضور حداکثر اعضای شورای شهر برگزار شد و خروجی این جلسه، رقم خوردن تصمیم های تازه برای تیم بسکتبال شهرداری گرگان بود.

حضور اعضای شورای شهر تنها در هیات امنا، واگذاری مسائل مدیریتی تیم به شهرداری، مشخص شدن حامیان مالی و رفع شدن ممنوعیت مربیگری کبیر در تیم شهرداری از جمله مواردی بودند که در شنبه سرنوشت ساز بسکتبال گرگان مطرح شد.

البته هنوز مواردی مانند مشخص شدن اعضای دیگر هیات امنا و هیات مدیره و بودجه نهایی تیم بسکتبال در هاله ای از ابهام به سر می برد و این موارد باید تا پیش از شروع فصل جدید رقابت های سوپرلیگ بسکتبال مشخص شود.

از نکات جالب توجه جلسه شنبه شب می توان به تصمیم جدید سرمربی شهرداری گرگان اشاره کرد. "اسدالله کبیر" که گفته می شود مطابق قانون نمی تواند همزمان از دو زیرمجموعه شهرداری درآمدی داشته باشد تصمیم گرفت امسال بدون ثبت قرارداد مالی به عنوان نفر اول کادرفنی به کار خود ادامه دهد و بدین ترتیب مانع حضورش روی نیمکت تیم باسابقه شهرداری گرگان را از بین برد.

تیم شهرداری امسال دغدغه مالی نخواهد داشت

سخنگوی شورای شهر گرگان پس از اتمام جلسه در جمع خبرنگاران حاضر شد و تصمیم های تازه برای تیم بسکتبال شهرداری را تشریح کرد.

"ناصر گرزین" گفت: اعضای شورا و شهردار ساختار خوبی برای تیم بسکتبال شهرداری در نظر گفته اند. قرار شد اعضای شورا نقش نظارتی خود را در قالب هیات امنا داشته باشند و تمام کارهای اجرایی به شهرداری و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان واگذار شده است.

گرزین افزود: آقای کبیر که رییس کمیته ورزش شورا هست به عنوان رابط بین شورا و شهرداری خواهد بود. تلاش ما این است که مباحث مدیریتی تیم از طریق شورا پیگیری شود و آقای کبیر بر مسائل فنی نظارت داشته باشد.

وی خروج کادرفنی تیم از نگرانی های مالی را مهم ترین هدف این جلسه اظهار کرد و گفت: هدف ما این است که چند اتفاق را در بسکتبال ببینیم؛ اول اینکه تیمی قدرتمند بسته شود، دوم آن که در تیم های پایه کار کنیم و مهم تر اینکه کادرفنی را از دغدغه های مدیریتی خارج کنیم.

گرزین از جذب تعدادی حامی مالی برای کمک به شهرداری خبر داد و گفت: با توجه به اینکه چندین اسپانسر قول مساعد دادند که بخشی از هزینه های تیم را تامین کنند پیش بینی می کنم که اتفاقات خوبی برای بسکتبال گرگان در راه خواهد بود.

سخنگوی شورای شهر گرگان ادامه داد: ابتدا مبلغ 400 میلیون تومان برای بسکتبال مصوب کرده بودیم و اکنون با جذب حامیان مالی، این مبلغ چندین برابر شده و دیگر دغدغه مالی نخواهیم داشت.

گرزین در پاسخ به این سوال که ضرورت برگزاری جلسه به طور غیرعلنی چه بود گفت: به دلیل آن که قرار بود برخی از مباحث به صورت خصوصی عنوان شود تصمیم گرفته شد که جلسه به صورت غیر علنی برگزار شود وگرنه اصل موضوع نکته خاصی نداشت.

مدیریت تیم به شهردار واگذار شده است

عضو شورای شهر گرگان از ممانعت سازمان بازرسی با مربی گری نفر نخست کادرفنی سال گذشته شهرداری خبر داد.

"محمدابراهیم جرجانی" در گفتگویی درباره مفاد و نتایج جلسه غیرعلنی شورا گفت: طبق مصوبه قرار شد هیات امنا از اعضای شورا به همراه 5 نفر دیگر تشکیل شود. همچنین قرار شده اعضای شورا هیچ گونه دخالتی بر کار اجرایی تیم نداشته باشند و فقط نظارت کنند.

جرجانی از واگذاری مسئولیت مدیریت به شهردار خبر داد و افزود: بحث هیات مدیره به شهرداری واگذار شده و اعضای شورا دخالتی در مدیریت و تصمیم گیری برای تیم نخواهند داشت و تنها شهردار در این زمینه مسئول است.

وی در مورد تصمیم گیری درباره سرمربی تیم بسکتبال اظهار کرد: با استعلامی که رییس شورا از سازمان بازرسی گرفته است، آقای کبیر به عنوان سرمربی نمی تواند با تیم بسکتبال قرارداد مالی امضا کند و مانند دیگر اعضا در قالب هیات امنا قرار خواهد داشت.

قرارداد "سفید" با شهرداری می بندم

رییس کمیته ورزش و عضو بسکتبالی شورای شهر گرگان از ثبت قرارداد سفید با تیم بسکتبال شهرداری خبر داد.

"اسدالله کبیر" درباره تشکیل هیات امنا اظهار کرد: اعضای شورا به نحوه مدیریت تیم اعتراض داشتند و بر همین اساس می خواستند نظارت بیشتری بر عملکرد تیم داشته باشند، به همین دلیل هیات امنا و هیات مدیره تشکیل شد.

کبیر با بیان اینکه اعضای هیات امنا در هیات مدیره حضور ندارند افزود: بر اساس استعلام انجام شده، اعضای هیات امنا همزمان نمی توانتند در هیات مدیره نیز باشند و تنها هیات امنا تشکیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: من به عنوان رییس کمیته ورزش و نماینده شورا و شهردار به عنوان مدیرعامل تیم مانند گذشته کار را پیش ببریم و هر ماه گزارش کاملی از عملکرد تیم به هیات امنا ارائه دهیم.

وی از حضور حامیان مالی در قالب هیات امنا خبر داد و گفت: همچنین مقرر شده افرادی که به عنوان حامی مالی به تیم کمک کنند جزو هیات امنا قرار بگیرند تا بتوانند از نزدیک در جریان مشکلات تیم قرار داشته باشند.

رییس کمیته ورزش شورا از ارائه پیشنهاد جدید به همکاران خود سخن گفت و افزود: می خواهم به اعضای شورا پیشنهاد کنم که در هر مسابقه خارج از گرگان، یکی از اعضا همراه تیم باشد که این مسئله موجب کمک بهتر همکاران به تیم خواهد شد.

کبیر با تشکر از پیگیری های شهردار گرگان اظهار کرد: نخستین روزهایی که شهردار انتخاب شده بود برخی ها می گفتند که او نسبت به ورزش نظر مساعدی ندارد اما اکنون می بینیم که به ورزش اول شهر چگونه توجه دارد و در کنار اعضای شورا به دنبال آن هستند که تیمی در خور شهر گرگان بسته شود.

وی در پایان درباره این که گفته می شود به عنوان عضو شورا نمی تواند از بسکتبال نیز هزینه ای دریافت کند تصریح کرد: من امسال هم سرمربی شهرداری خواهم بود اما هیچ گونه قرارداد مالی با تیم نخواهم بست.