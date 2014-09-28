به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین شب گذشته در برنامه نگاه یک در مورد عملکرد صنعت بیمه در کشور گفت: صنعت بیمه در کشور ما قدمت زیادی دارد و سابقه بیمه هم به لحاظ خدمات و هم تربیت نیرو قابل توجه است و مهمترین شاخص برای وضعیت بیمه، شاخص ضریب نفوذ بیمه است که در جهان 7.5 درصد است و در ایران 1.7 درصد است.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در ایران دارایی بیمه مرکزی 20 هزار میلیارد تومان است که نفت و مالیات هیچگونه سهمی در آن ندارند، تصریح کرد: متاسفانه ضریب نفوذ بیمه در ایران بسیار پایین است که این نشان از عدم وجود وضعیت مناسب صنعت بیمه در کشور است.

وی در مورد بیمه های شخص ثالث گفت: صنعت بیمه در سال 17 میلیون بیمه نامه شخص ثالث صادر می کند که حدود هزار و 600 تا 700 عدد از این بیمه نامه ها با خسارت مواجه می شود که شرکت های بیمه حق پرداخت خسارت های جانی و مالی را دارند.

امین گفت: متاسفانه با یکسری باندهای سازمان یافته روبه رو هستیم که با طراحی یک تصادف ساختگی بعضاً خسارت های میلیاردی دریافت کرده اند؛ اما با ایجاد یک فضای رقابتی بین بیمه ها شاهد بررسی دقیق‌تر پرونده ها هستیم تا اگر مشکل جدی بود به سرعت بررسی شود و در حال حاضر بیش از 10 درصد خسارت های پرداختی، ساختگی هستند.

وی با بیان اینکه کار بیمه گر شناسایی و ارزیابی ریسک است و بیمه گر اختیاری در تعیین حق بیمه ندارد ولی باید قادر باشد احتمال وقوع این ریسک را پیش بینی کند، تاکید کرد: مکانیزم بیمه در جهان، پاداش و تنبیه است ولی در ایران اینگونه نیست پس با وجود اینکه قانون اختیار را از بیمه گر سلب کرده و اجازه ارزیابی ریسک را به او نمی دهد، چگونه می توان انتظار رقابت در صدور بیمه نامه را بین شرکتهای بیمه داشت؟

رئیس شورایعالی صنعت بیمه کشور با بیان اینکه هم اکنون رقابت بیمه ها در خدمات رسانی است و تمام تلاش ما برای کنترل توانگری شرکت های بیمه است و آن ها هم با توجه به سرمایه ای که دارند می توانند ریسک پذیر باشند، در مورد تخلف یکی از شرکت های بیمه گفت: یکی از شرکت های بیمه با تخصیص و تقسیم نادرست سرمایه شروع به فعالیت کرده است که متاسفانه در حال حاضر هم توانایی پرداخت خسارت به مردم را ندارد.

وی خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی هم پیگیر این پرونده است و اقداماتی هم در این خصوص انجام داده و کارهای اجرایی و رسیدگی های لازم را بر عهده ی قوه قضاییه گذاشته است.

همچنین پورابراهیمی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه گفت: یکی از ارکان های مالی حوزه بیمه است که دو رویکرد مهم را در بر دارد که یکی از آن ها خدمات است، اما یکی از نکات مهم که در سراسر دنیا مطرح است، بحث عمل به تعهدات است به گونه ای که بیمه قبل از خدمات اجتماعی و بازرگانی، وظیفه سرمایه گذاری در اقتصاد کشور را بر عهده دارد، که در حال حاضر متاسفانه نگاه ها فقط معطوف به خدمات است.

وی با بیان اینکه دو چالش مهم در صنعت بیمه وجود دارد که شامل ارایه خدمات اجتماعی و بازرگانی و نگاه تخصصی و سرمایه گذاری در این زمینه است، افزود: متاسفانه نرخ ها به صورت دستوری تعیین می شود و بیمه ها موظف به طراحی سیستمی برای بررسی این روند هستند.

وی تصریح کرد: بیمه های بازرگانی باید کاملا تحت نظر شرکت های خصوصی اداره شوند اما در حال حاضر حدود 50 درصد از خدمات بیمه ای ما بر عهده ی دولت اداره می شود. در بورس ترکیب اکثر شرکت های یا کاملا خصوصی است یا کاملا دولتی و شبه دولتی است که این یکی از چالش های صنعت بیمه است زیرا اگر در دست بخش خصوصی باشد بهتر است.

پورابراهیمی بر اینکه ما نیازمند این هستیم که وضعیت بیمه اتکایی را در کشور مشخص کنیم، تاکید کرد و افزود: ما نیازمند یک سامان اطلاعاتی جامع هستیم یا در کشورهای توسعه یافته اطلاعات شرکت های بیمه کاملا تحت بررسی و تک تک آن ها با قانون ارزیابی می شوند امادر ایران با توجه به الزاماتی که برای بیمه مرکزی وجود داشت تا کنون چنین سیستمی ایجاد نشده است.

بینندگان به سmوال مطرح شده در برنامه مبنی بر اینکه عملکرد شرکت های بیمه در کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟ به صورت خوب 6.6 درصد، متوسط 16 درصد و ضعیف 77.4 درصد پاسخ دادند.