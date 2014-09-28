مراسم "صبح و خاطره‌ با زنان ایثارگر دفاع‌ مقدس" از سوی حوزه هنری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که صبح امروز با حضور جمعی از زنان ایثارگر و مادران و همسران آزادگان و جانبازان و شهداء برگزار شد پنج نفر از زنان فعال در سالهای دفاع مقدس به بیان خاطرات خود از آن سالها پرداختند.

این مراسم با خاطره گویی طاهره کاظمی یکی از فعالان این عرصه در منطقه سنندج و پاوه آغاز شد، کاظمی آغاز فعالیت انقلابی خود را حضور در جلسات سری انقلاب عنوان کرد و خاطره خود را از اعزام در سال های 58 و 59 به پاوه و همراهی با شهید ابراهیم همت و ناصرکاظمی در دیدار با امام خمینی (ره ) بیان کرد.

کاظمی که خود همسر مرتضی سمیعی یکی از جانبازان دفاع مقدس است با اشاره به فعالیت های شهید دکتر مرتضی چمران و نقش مؤثر وی در پاوه خاطرنشان کرد: چمران پس از دیدن فعالیت های ما گفت "زنان و مردان اصفهانی همه جنگنده هستند".

ایثارگر روشندلی که از نخستین لحظات حضور فعال و هشت ساله خود در سالهای دفاع مقدس گفت کسی نبود جزء حبیبه جوانی که سخنانش برای تمامی حضار جالب بود.

فاطمه سادات سجادی همسر شهید مصطفی میرفندرسکی نیز در مراسم به ایراد سخن پرداخت.

سخنران بعدی شهناز آقایی نماینده سپاه پاسداران در بیمارستان سقز در سالهای دفاع مقدس بود، وی در اواخر سال 59 از طریق جهاد دانشگاهی به باختران اعزام و از آنجا به سقز رفته و به عنوان مدیر بیمارستان سقز، مدیرهلال احمر و مسئول اعزام شهدا و مجروحین به عقب مشغول فعالیت شده بود.

آخرین زن ایثارگر که به بیان خاطرات خود از سالهای دفاع مقدس پرداخت فاطمه یوسلیانی بود که در سال 61 به شهرستان مریوان و کردستان اعزام شد.

یوسلیانی به عنوان معلم آموزش و پرورش نقش موثری در آموزش دختران فریب خورده گروهک ها و ارشاد آنان ایفاء کرد.