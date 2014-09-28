متراژ درخواستی 54 روزنامه و موسسه مطبوعاتی در نمایشگاه مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین نمایشگاه مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی ماه آینده و از 18 تا 24 آبان از سوی امور معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با مشارکت شورای هماهنگی تشکل‌های مدیریتی مطبوعات کشور در مصلای بزرگ تهران برگزار می‌شود.

پیش ثبت‌نام شرکت در این نمایشگاه با هدف برآورد تعداد متقاضیان و برنامه‌ریزی برای پیش‌بینی میزان تخصیص فضا و گروه‌بندی موضوعی نشریات، امکانات نمایشگاهی، تدارکات و تامین خطوط مخابراتی و اینترنتی مورد نیاز، از 5 شهریور شروع شده و همچنان ادامه دارد.

خبرگزاری مهر نام برخی از موسسات مطبوعاتی و روزنامه‌های متقاضی در بیستمین نمایشگاه مطبوعات به همراه متراژ درخواستی آنها را در زیر منتشر می‌کند:

موسسه مطبوعاتی نشرآوران 12، جام جم 140، عصر آزادی 24، موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران 200، روزنامه ابتکار 24، خانه نشریات وزات علوم 400، موسسه همشهری 200، اطلاعات 72، پیام رسان 72، شرکت تعاونی مطبوعات کشور 48، گروه هم میهن فارس (شامل ماهنامه مهرنامه، ماهنامه تجربه، هفته‌نامه صدا، ماهنامه دانش‌نامه) 36، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 200، روزنامه جمهوری اسلامی 24، موسسه دنیای تغذیه و سلامت 48، روزنامه تجارت 24، روزنامه عصر ایرانیان 24، مقصد 12، موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ (هفته‌نامه سلامت، هفته‌نامه زندگی مثبت، روزنامه سپید و نشریه نوین پزشکی) 48، موسسه خانه کتاب 72، موسسه فرهنگی هنری خراسان 120، موسسه کیهان 140، گروه رسانه‌ای خبر 72، روزنامه جوان 72، روزنامه آفتاب یزد 36، وصف صبا 12، راه مردم 48، روزنامه حمایت 48، روزنامه آفرینش 12، 19 دی 24، روزنامه بین المللی ورزشی شوت 48، روزان 24، روزنامه آرمان امروز 48، موسسه فرهنگی قدس (روزنامه قدس) 108، روزنامه شرق 48، روزنامه تفاهم 12، رونامه اسرار 12، روزنامه افکار 108، روزنامه همبستگی 12، روزنامه شهروند 72، روزنامه تعادل 12، روزنامه اعتماد 24، روزنامه گسترش صمت 48، روزنامه بانی فیلم 48، روزنامه کسب و کار 24، مردم سالاری 24، روزنامه جهان اقتصاد 12، روزنامه سیاست روز 12، روزنامه وطن امروز 24، فرهیختگان 72، روزنامه کار و کارگر 24، روزنامه رسالت 24، فرصت امروز 36، روزنامه جهان صنعت 12

همانطور که در این گزارش مشاهده می‌شود، خانه نشریات وزارت علوم بیشترین متراژ (400 مترمربع) را برای نشریات تابعه‌اش درخواست داده است. روزنامه‌هایی مانند آفرینش، اسرار، تفاهم، همبستگی، تعادل، جهان اقتصاد، سیاست روز و جهان صنعت همانند موسسه مطبوعاتی نشرآوران کمترین متراژ (12 مترمربع) را درخواست کرده‌اند.

درخواست برای تامین متراژهای مورد اشاره در حالی ارائه شده است که جدول تعرفه واگذاری غرفه‌ها در نمایشگاه امسال مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی از این قرار است:

همچنین بر اساس این گزارش، ضوابط و شرایط شرکت در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی به شرح زیر است:

متراژ مازاد بر 24 متر برای رسانه‌های بخش خصوصی با تخفیف 50% محاسبه می‌شود.

جانمایی هر دسته رسانه به عهده کمیته مربوطه در ستاد برگزاری نمایشگاه خواهد بود، اما جانمایی غرفه توسط خود رسانه در ثبت‌نام قطعی و بر اساس انتخاب روی نقشه انجام می‌شود.

صرفاً نشریاتی که 3 ماه قبل از ثبت نام قطعی، انتشار و اعلام وصول منظم داشته باشند، امکان حضور در نمایشگاه را دارند.

بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی مدیریت مصلی امام خمینی (ره) استفاده از ابزار آلات از قبیل دستگاه جوش، دستگاه برش در داخل شبستان ممنوع است.

نهایت ارتفاع سازه‌های نمایشگاه 3/5 (سه و نیم) متر است.

برای هر 12 متر غرفه حداکثر 2 عدد کارت متصدی غرفه صادر خواهد شد.

شرایط، ضوابط منشوری و تعهدات طرفین همزمان با ثبت نام قطعی منتشر می‌شود.

با توجه به کثرت متقاضیان، قبول درخواست غرفه برای فصلنامه‌ها پس از تأیید کمیته رسانه‌ها خواهد بود.

پیش ثبت نام به منزله قطعیت ثبت نام‌ است.

ستاد برگزاری نمایشگاه تعهدی برای تأمین فضا برای رسانه‌هایی که پیش ثبت نام نکرده‌اند، ندارد.

ثبت نام قطعی از پانزدهم تا پایان مهرماه خواهد بود.