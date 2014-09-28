از تذکر رسایی به ریاست مجلس تا قطع شدن میکروفن نماینده حین اظهارنظر

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس در تذکر شفاهی با اشاره به اینکه‌ای کاش امروز آقای لاریجانی رئیس جلسه بودند، خطاب به محمد حسن ابوترابی فرد گفت: من از سکوت شما تعجب می‌کنم، تشکر می‌کنم از آقای لاریجانی به خاطر موضع گیری جدی دیروز وی در برابر اظهارات توهین آمیز نخست وزیر بی ادب انگلیس. اگر آقای لاریجانی امروز اینجا بود به خاطر اینکه مواضع او در سیاست‌های خارجی مهم است حتما سخنرانی می کرد.

وی افزود: چرا شما سکوت کردید. رئیس مجلس باید به نمایندگی از نمایندگان صحبت کند.

رسایی ادمه داد: متاسفانه در پرتو سیاست‌های غلط خارجی بعد از 35 سال رئیس جمهور محترم در سفر نیویورک به ملاقات نخست وزیر انگلیس رفتند. ما خبر نداریم از آنچه که در این جلسه گفته و شنیده شده است که ان شاء الله رئیس جمهور وقتی برگشتند در این باره اطلاع رسانی می‌کنند.

نماینده مردم تهران گفت: اما کامرون چند ساعت بعد از ملاقات با رئیس جمهور محترم ما پشت تریبون سازمان ملل رفت و به ملت ایران و نظام اسلامی و حتی به همین دولتی که به او احترام گذاشته بود و به ملاقات او رفته بود توهین‌های مکرری کرد.

رسایی افزود: من از آقای روحانی تشکر می‌کنم که با أعوذ بالله من الشيطان الرجيم به این سفر رفت.

به گزارش مهر ابوترابی فرد که ریاست جلسه را برعهده داشت در واکنش به این تذکر گفت: بنا نیست این طوری جلسه را اداره کنیم، فرمایش شما را همه فهمیدند. اما در این حین میکروفن رسایی در صحن علنی مجلس قطع شد و وی برای ادامه صحبت‌های خود بدون میکروفن فریاد زد.

ابوترابی فرد در پاسخ به رسایی گفت: اینجا جای عربده کشی نیست، شما اگر احترام قائلید نباید داد بزنید. درست نیست و نباید این طور صحبت کرد.

نایب رئیس مجلس گفت: تذکر شما به دستور صحن مرتبط نبود اما چون راجع به نخست وزیر انگلیس بود حرف زدید و ما هم گوش کردیم اما نمی‌شود هرجا خواستید هر حرفی را بزنید.

ابوترابی فرد در پاسخ به اینکه چرا در آغاز مجلس در این باره صحبت نکرده و موضع گیری نکرده است گفت: روز گذشته ریاست مجلس در فرمایشات خوب و متقن خود پاسخ دولت ورشکستگی ای که در آستانه تجزیه داخلی است را داد.

وی افزود: شکست های پی در پی آنها در عراق و غزه و دنیای اسلام آنها را در تنگنای جدی قرار داده و چون اساس آن را دنیای اسلام و تدابیر رهبری می دانند در مجمع عمومی سازمان ملل حرف های بی اساس زدند اما من چون دیدیم این حرف ها ارزشی ندارد پاسخی به این یاوه گویی ها ندادم.

به گزارش مهر این در حالی بود که رسایی در اعتراض به اظهارات ابوترابی فرد جلسه علنی مجلس را ترک کرد و نمایندگان در واکنش به اظهارات نخست وزیر انگلیس فریاد مرگ بر انکلیس سر دادند.

نایب رئیس مجلس در واکنش به شعار نمایندگان گفت: این نه تنها موضع نمایندگان مجلس بلکه موضع ملت ما، مردم آسیا، آفریقا و همه ملت هایی است که در دوره استعمار انگلیس از ناحیه این دولت تهی از اخلاق آسیب های فراوانی دیده اند.

وی ابراز امیدواری کرد که با پیروزی پی در پی امت اسلام شاهد انزوای بیشتر حکومت خودکامه انگلیس باشیم.

به گزارش مهر همچنین محمد رضا پورابراهیمی نیز در سخنانی ضمن انتقاد از سخنان دیوید کامرون در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: انتظار داشتیم رئیس جمهور در این باره موضع گیری می‌کرد اما امروز از کمیسیون امنیت ملی از سیاست خارجی مجلس می‌خواهیم که این مسئله را بررسی کند.