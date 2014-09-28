به گزارش خبرگزاری مهر، براتعلی خاکپور اظهار کرد: با توجه به گستردگی زمینه‌های علمی و نیاز روزافزون به تبادل‌نظر، تعمق و گسترش مباحث علمی به ویژه اندیشه‌های نو در زمینه مدیریت شهری، مرکز پژوهش‌ها برگزاری نشست‌های علمی را در دستور کار خود قرار داد.

رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد هدف از برگزاری این نشست‌ها را، تعامل با صاحب‌نظران، اندیشمندان و کارشناسان حوزه مدیریت شهری دانست و افزود: تبادل نظر درخصوص آخرین دستاوردهای این حوزه، سامان‌بخشی به ترویج اندیشه صاحب‌نظران با ایجاد فضای رسمی برای عرضه ایده‌ها و نقد آرا، تخصصی کردن مباحث، مسئله‌یابی و حل مسائل مطرح در حوزه مدیریت شهری از دیگر اهداف برگزاری این نشست‌ها است.

وی اظهار داشت: این نشست در سه محور شهرسازی، اقتصادی و فرهنگی در روزهای 10، 17 و 24 مهرماه سال جاری با حضور استادان، پژوهشگران، صاحب‌نظران، سیاست‌گذاران و مدیران عالی‌رتبه برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد عنوان کرد: علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین درج نظرات و اعلام آمادگی برای حضور در این نشست و نشست‌های آتی، به پایگاه الکترونیکی این مرکز به نشانی www.rcmc.mashhad.ir مراجعه نمایند.