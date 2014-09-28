به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا آذرکیش صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: این حادثه ساعت 7:11 دقیقه صبح امروز بر اثر برخورد یک دستگاه پیکان با تعدادی از دانشآموزان و مادران آنها رخ داد که متاسفانه یکی از مادران بعد از رسیدن به بیمارستان فوت کرد.
وی با بیان اینکه در هفته آغازین مهر آمبولانسهایی در سطح شهرستان مستقر هستند، گفت: بعد از تماس با این مرکز و اعلام برخورد یک دستگاه پیکان با تعدادی از دانشآموزان، بلافاصله چهار دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
آذرکیش بیان کرد: این تصادف به دلیل انحراف و برخورد یک دستگاه پیکان با دانشآموزان و مادران آنها به وقوع پیوست که بالافاصله مصدومان به بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند منتقل شدند.
وی اظهار داشت: دو تن از مصدومان بر اثر برخورد شدید با خودرو بدحال بودند که متاسافنه مادر یکی از دانشآموزان بر اثر آسیبهای جدی وارده و ضربهمغزی بعد از رسیدن به بیمارستان علیرغم تلاش تیم احیا فوت کرد.
آذرکیش ادامه داد: حال یکی از دانشآموزان نیز وخیم بوده و به بخش آیسییو بیمارستان منتقل شده است.
وی حال سایر مصدومان را خوب دانست و گفت: یکی از دانشآموزان دچار جراحتهای جدی بوده و سایر دانشآموزان و مادران آنها مشکل خاصی ندارند.
گفتنی است، این حادثه در نزدیکی خیابان میلاد 3 (بلوار الهیه) در بیرجند رخ داد.
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