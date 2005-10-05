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۱۳ مهر ۱۳۸۴، ۱۳:۵۲

وزير بهداشت:

وزارت بهداشت خسارت بيماران هموفيلي آلوده به ايدز را پرداخت مي كند

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: وزارت بهداشت موظف است در مورد حل مشكل بيماران هموفيلي كه به علت استفاده از داروهاي مشتق از خون ، به ويروس ايدز آلوده شده اند ، اقدام كند .

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر كامران باقري لنكراني در مراسم توديع و معارفه مديرعامل سابق و جديد سازمان انتقال خون ايران، افزود : سازمان انتقال خون و پالايشگاه در ابتلاي بيماران هموفيلي به ايدز مقصر نبوده است و اين بيماران در سالهايي كه اين ويروسها شناخته نشده بودند، آلوده شده اند .

وي اظهار داشت : وزارت بهداشت در اين مورد موظف است بيماراني كه نياز به درمان دارند را درمان كرده و خسارت وارده به افراد دچار زيان را جبران كند و اين مسئله سازمان انتقال خون نيست و فقط وظيفه وزارت بهداشت است كه اين مشكلات را حل كند.

لنكراني تصريح كرد : وزارت بهداشت مقداري از خسارت را امسال و مابقي آن را با پيش بيني در بودجه سال 85 پرداخت خواهد كرد .

وي گفت : سازمان انتقال خون ايران يكي از خوش نام ترين سازمانهاي دولتي ايران است كه در سالهاي پيش از انقلاب و بعد از انقلاب به ويژه در زمان جنگ تحميلي با تلاش هاي شبانه روزي كه از خود نشان داد يك پيشينه نوراني پيش روي ملت ايران قرار داده است .

کد مطلب 237904

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