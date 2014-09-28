  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ عمومی
۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۱۹

نرم افزار تشخیص ایمیل‌های جعلی تولید شد

نرم افزار تشخیص ایمیل‌های جعلی تولید شد

سامانه هوشمند تشخیص ایمیل های جعلی و اسپم در نخستین نمایشگاه امنیت سایبری توسط ارائه شد و به زودی استفاده از این نرم افزار به صرافی‌ها و بسترهای مبادلات مالی که از ایمیل برای بهره می برند الزامی میشود

مجید خان محمدزاده کارشناس فنی شرکت فناوران توسعه امن ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص قابلیتهای سامانه هوشمند "پویا" گفت: فضای این نرم افزار شبیه نرم افزار OUTLOOK است اما خاصیت ویژه آن این است که اسپم ها را قبل از بازکردن ایمیل و پست الکترونیکی شناسایی کرده و تشخیص می دهد.

وی با بیان اینکه این نرم افزار از 45 روش مختلف امکان شناسایی ایمیل های جعلی را دارد ادامه داد: با استفاده از این نرم افزار کاربران می توانند تشخیص دهند که این  ایمیل از همان میل سرور فرستاده شده است یا خیر.

به گزارش مهر، این نرم افزار که با هدف افزایش امنیت کاربران نهایی در زمان استفاده از سرویس پست الکترونیک طراحی شده قادر است ایمیل های جعلی و ارسالی توسط ربات را تشخیص دهد و برخی از قابلیتهای آن تشخیص ایمیل های جعلی با استفاده از ایجاد شناسه ایمیلی شبیه شناسه اصلی و نیز با استفاده از شناسه های جعلی و همچنین ایمیل هایی است که به هیچ وجه وجود خارجی ندارند.

قابلیت ارسال و دریافت کلیه ایمیل ها، پشتیبانی از تمام میل سرورها، قابلیت دریافت خودکار همه ایمیل ها و قابلیت بررسی تمامی ایمیل ها به صورت آفلاین، پشتیبانی از تعریف چند حساب کاربری ایمیل و تشخیص خودکار تنظیمات حساب کاربری سرورهای معتبر از دیگر ویژگیهای این نرم افزار است که در نمایشگاه امنیت سایبری ارائه شد.

کد مطلب 2379040

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها