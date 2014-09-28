مجید خان محمدزاده کارشناس فنی شرکت فناوران توسعه امن ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص قابلیتهای سامانه هوشمند "پویا" گفت: فضای این نرم افزار شبیه نرم افزار OUTLOOK است اما خاصیت ویژه آن این است که اسپم ها را قبل از بازکردن ایمیل و پست الکترونیکی شناسایی کرده و تشخیص می دهد.

وی با بیان اینکه این نرم افزار از 45 روش مختلف امکان شناسایی ایمیل های جعلی را دارد ادامه داد: با استفاده از این نرم افزار کاربران می توانند تشخیص دهند که این ایمیل از همان میل سرور فرستاده شده است یا خیر.

به گزارش مهر، این نرم افزار که با هدف افزایش امنیت کاربران نهایی در زمان استفاده از سرویس پست الکترونیک طراحی شده قادر است ایمیل های جعلی و ارسالی توسط ربات را تشخیص دهد و برخی از قابلیتهای آن تشخیص ایمیل های جعلی با استفاده از ایجاد شناسه ایمیلی شبیه شناسه اصلی و نیز با استفاده از شناسه های جعلی و همچنین ایمیل هایی است که به هیچ وجه وجود خارجی ندارند.

قابلیت ارسال و دریافت کلیه ایمیل ها، پشتیبانی از تمام میل سرورها، قابلیت دریافت خودکار همه ایمیل ها و قابلیت بررسی تمامی ایمیل ها به صورت آفلاین، پشتیبانی از تعریف چند حساب کاربری ایمیل و تشخیص خودکار تنظیمات حساب کاربری سرورهای معتبر از دیگر ویژگیهای این نرم افزار است که در نمایشگاه امنیت سایبری ارائه شد.