دنیای استکبار در مقابل روحیه ایثارگری ملت ایران زانو زده است

به گزارش خبرنگار مهر، الهیار ملکشاهی عصر شنبه در همایش شعر و خاطره دفاع مقدس در شهرستان کوهدشت، شهید را زیباترین واژه دانست و گفت: دوران هشت سال دفاع مقدس، به راستی جزو مقدس ترین زمان های تاریخ انقلاب است.

وی با بیان این که خداوند زیباست و زیبایی ها را دوست دارد، اظهار داشت: شهید کسی است که به خاطر بعد معنوی اش به خداوند نزدیک است و به همین خاطر زیباست.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نزدیکی شهید به خداوند به جایی می رسد که مصداق بارز "عند ربهم یرزقون" می شود.

وی با بیان این که شهدا نمرده اند و در میان ما هستند، گفت: این شهدا هستند که در بین ما زندگی می کنند و ناظر بر اعمال ما هستند.

ملکشاهی افزود: نزدیک ترین افراد به خداوند در قیامت شفیع ما می شوند و شهدا به سبب نزدیکی به خداوند شفیع روز قیامت ما خواهند بود.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امروز باید احترام مادران شهید را نگاه داریم چرا این مادران شهید هستند که با روح لطیفی که دارند از فرزندان کوچ کرده خود سخن می گویند.

ملکشاهی افزود: یک مادر سه فرزندش شهید شده و تنها آرزوی او این است که کاش فرزند چهارمی هم داشت تا او هم در راه خدا و اسلام شهید می شد و این بزرگ ترین افتخار برای این کشور است که چنین مادرانی دارد.

وی تصریح کرد: امروز آن چه موجب ناامیدی دشمنان و تقویت نظام اسلامی ما شده است همین روحیه ای است که ایثارگران ما از خود نشان می دهند؛ همین ایثارگرانی که مثل کوه استوارند.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: دنیای استکبار به خاطر وجود روحیه ایثارگری در کشور ماست که زانو زده است.

وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت استفاده از شعر در راستای ترویج فرهنگ دفاع مقدس، گفت: با زبان شعر می توان دلاوری های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را با زیبایی تمام به تصویر کشید.

ملکشاهی ادامه داد: شاعران ما باید از رسالت خود که همانا پرداختن به رشادت های رزمندگان و شهداست دور نشوند.