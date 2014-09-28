احداث موزه آثار دفاع مقدس در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، سید خلف موسوی شامگاه گذشته در آئین رونمایی از کتاب اهواز در هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد: کتاب اهواز در هشت سال دفاع مقدس اثر نویسنده، محقق و مؤلفی است که توانست بخشی از وقایع جنگ در شهر اهواز را روایت کند، حمید طرفی دوره پرافتخاری از تاریخ ملت ما را با قلم خود ثبت و ضبط کرد.



وی با اشاره به دفاع شجاعانه مردم اهواز پا به پای تمام مردم استان خوزستان در جنگ تحمیلی افزود: در طول تاریخ ملت ما اگر به دنبال عصر پر افتخاری برای کشور باشیم بی شک هشت سال دفاع مقدس از جمله این مراحل حماسه ساز است که در آن شاهد دفاع پر شور و سراسر عشق مردم در مرزهای کشور بودیم.



شهردار اهواز بیان کرد: جنگ در زمانی به مردم ما تحمیل شد که انقلاب در ابتدای راه و اراده استکبار این بود که انقلاب و دست آوردها آن را مورد هدف قرار دهد و در واقع این جنگ توطئه سنگین، خشن و بی رحمانه استکبار جهانی علیه ایران بود که با ایثارگری و حماسه آفرینی ملت و رهبری فرزانه امام خمینی(ره) این نقشه شوم نقش بر آب شد.



موسوی با اشاره به ضرورت انتقال حماسه های جنگ گفت: نسل جنگ و بعد از جنگ هر دو عهده دار انتقال درست مفاهیم این هشت سال به نسل های بعدی هستند، در این رابطه نیز امام برای حفظ آثار دفاع مقدس دستور تشکیل ستاد و بنیادی در این زمینه را دادند و بدین صورت بنیاد حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس این وظیفه را بر عهده گرفت.



شهردار اهواز افزود: نه تنها بنیاد حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس بلکه تمام آحاد ملت در این امر نقشی دارند، که هر کدام با توجه به تخصص خود وارد این عرصه می شوند، به طور مثال فیلم سازان، عکاسان و نویسندگان هر کدام در حوزه هنری خود می توانند نقش آفرینی کنند.



وي فردا را برای روایت حماسه سازی مردم در جنگ دیر دانست و تاکید کرد: بعد از سالها از جنگ جهانی افرادی برای تحقیق و گرد آوری اطلاعات به دور هم جمع شدند که به طور قطع آنها بعد از سال ها نمی توانند وقایع را آنگونه که رخ داده اند، ثبت کنند و بدین جهت بود که در کشور ما هشت سال دفاع مقدس بلافاصله توسط روایتگران به مردم انتقال داده شد.



موسوی تصریح کرد: شهرداری اهواز با اداره حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس به تفاهماتی رسیده است که در ثبت معنوی و فیزیکی حماسه های جنگ تحمیلی فعالیت هایی صورت گیرد، طبق این تفاهمات صورت گرفته شهرداری زمینی با وسعت 10 هکتار در اختیار این بنیاد برای احداث موزه دفاع مقدس قرار داده است.



شهردار در رابطه با احداث موزه آثار دفاع مقدس در اهواز افزود: اهواز رکن و پیشانی مبارزات مردم در مقابله با رژیم بعث بود ولي در این شهر هیچگاه محلی برای نمایش این حماسه ها وجود نداشت، با این تفاهمات صورت گرفته در آینده نزدیک موزه ای تحت عنوان دست آورد های جنگ تحمیلی واقع در پارک شهروند احداث می شود.

وی در پایان گفت: حق مردم است که هشت سال دفاع هموطنان و مبارزه های شجاعانه نیروهای کشور را در جبهه اهواز مشاهده کنند و ما اولین قدم ها را در این رابطه برداشتیم چرا که شهر اهواز نیز در ارائه خاطرات و وقایع جنگ حرف های زیادی برای گفتن دارد.