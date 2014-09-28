تشکر نماینده مردم تهران از واکنش ظریف/ معذرت خواهی ابوترابی از رسایی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی پس از اعتراض ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را داشت به تذکر بی موقع رسایی نماینده مردم تهران و قهر وی از صحن علنی، روح الله حسینیان نماینده مردم تهران به جایگاه هیات رئیسه رفت و با ابوترابی گفتگو کرد.

بعد از آن محمدحسن ابوترابی نایب رئیس مجلس گفت: در مورد اظهارات آقای رسایی نگاهم این بود که فرمایشات ایشان خوب و به موقع بود، با اینکه تذکر در موضوع جلسه نبود اما اجازه دادم اظهاراتشان در انتقاد به توهین‌های نخست وزیر انگلیس ادامه یابد.

ابوترابی تاکید کرد: از اینکه واژه‌ای را به کار بردم که نباید، عذرخواهی می‌کنم اگر این واژه قرار بود لایق کسی باشد لایق بنده بود.

در ادامه حمید رسایی نماینده مردم تهران خطاب به ابوترابی گفت: خداوند همه ما انسان ها را از مواقعی که به خودمان واگذار می‌شویم حفظ کند.

وی با اشاره به تذکرش گفت: گلایه بنده از دولت است. همانطور که یک بار در مورد آقای هاشمی گفتم، من منتقد سیاست‌های تاریخی آقای روحانی هستم، اما یک موی آقای روحانی را به انگلیس خبیث ترجیح میدهم.

رسایی گفت: از رئیس جمهور تشکر می‌کنم که با أعوذ بالله من الشيطان الرجيم به سازمان ملل رفت و به توصیه مقام معظم رهبری عمل کرده و با رئیس جمهور آمریکا مذاکره‌ای انجام نداد.

عضو جبهه پایداری ادامه داد: گله ما از این است که چرا آقای روحانی در سخنرانی خود در سازمان ملل پاسخ کامرون را نداد، از آقای ظریف تشکر می‌کنیم که در واکنش به اقدام بی‌ادبانه نخست وزیر انگلیس که در دیدار با رئیس جمهور پا روی پا انداختند، آقای ظریف نیز پا روی پا انداختند و به اقدام ایشان پاسخ دادند.

رسایی در حال ادامه اظهاراتش بود و گفت: از آقای کامرون هم تشکر می کنم زیرا ثابت کرد سگ زرد برادر شغال است.

در این هنگام ابوترابی نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت مجددا از رسایی خواست که اظهاراتش را پایان دهد و گفت: این همان کارهایی است که باعث می‌شود ما رعایت ادب را نکنیم.