سهم روغن و شکر و نمک در مرگ و میرها/ تشویق مردم به خود مراقبتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در جمع مدیران صنایع غذایی استان یزد با اشاره به اینکه این جلسه یکی از بهترین جلسات در طول یک سال گذشته است، خاطرنشان کرد: چاره اصلی حل مشکلات سلامت بخصوص در حوزه غذا، در گرو همدلی و همکاری است.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت فقط به میزان 20 درصد در تامین سلامت مردم می تواند نقش داشته باشد، ادامه داد: مسلما بخش عمده تامین سلامت در گرو همکاری سایر بخشها و فرهنگ سازی میان مردم است.

وزیر بهداشت اظهار امیدواری کرد همانطور که استان یزد در حوزه امنیت غذایی پیش قدم شده، استانهای دیگر نیز با همکاری استانداران و با تشکیل جلسات مشابه، نسبت به تامین سلامت مردم قدم های موثری بردارند.

وی در ادامه سخنانش گفت: هرچند سلامت ابعاد مختلف دارد، ولی سلامت غذا از اهمیت بسیاری برخوردار است که متاسفانه در طول دهه های گذشته آنطور که باید نسبت به آن حساسیت وجود نداشته است.

هاشمی همچنین افزود: باید در مسیر توجه به سلامت غذا، به دور از غوغاسالاری و تشویش اذهان مردم، به درستی عمل کنیم و مردم نسبت به سلامت ماده غذایی که مصرف می کنند، اطمینان حاصل کنند.

به گفته وزیر بهداشت خوشبختانه استان یزد از جمله استان هایی است که به آداب و سنن ایرانی اهمیت ویژه ای می دهد ولی متاسفانه نسل جوان ما که ثروت های آینده به حساب می آیند، با مفهوم غذای ایرانی به درستی آشنا نیستند و در اثر تغییر ذائقه، از غذاهای آماده استقبال بیشتری می کنند. این وضعیت باعث افزایش انواع بیماری ها از جمله، دیابت، اضافه وزن و چاقی در کشور شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون حدود 50 درصد مردم یزد اضافه وزن دارند، ادامه داد: همچنین نیمی از این افراد دچار دیابت و یا در معرض ابتلا به دیابت هستند. ضروری است مصرف مواد جایگزین شکر را که قند و کالری کمتری دارند، در برنامه های غذایی مردم این استان گنجانده شود.

هاشمی همچنین با تاکید بر این که می توان با بهره گیری از آداب و سنن مردم ایران بر بخشی از مشکل اضافه وزن و چاقی غلبه کرد، افزود: متاسفانه طی 20سال گذشته شیوع دیابت در استان یزد از 12درصد به 25 درصد رسیده و این نشان می دهد صاحبان صنایع باید بکوشند ذائقه مردم را به تدریج به مصرف غذای سالم تغییر دهند.

وزیر بهداشت در ادامه خاطرنشان کرد: ما موظف به حمایت از تولید و مکلف به حمایت از مردم هستیم البته مردم نیز باید اطمینان داشته باشند که دولت نسبت به سلامت آنها غافل نیست.

هاشمی با بیان این البته نباید از نظارت و بازرسی در امر تولید غافل شد، اضافه کرد: در حال حاضر بیش از نیمی از مرگ و میرها، ناشی از مصرف روغن های بی کیفیت، شکر و نمک است پس باید در تهیه محصول غذایی دقت کرده و مردم را به خودمراقبتی، کنترل فشار خون، قند خون و سایر عوامل خطر بیماریها تشویق کنیم.