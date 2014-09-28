احیای نمادهای مقاومت و جنگ پایتخت در دستور کار شورای شهر

به گزارش خبرنگار مهر ، هنوز هم خاطره ای دور از روزهایی که به جای کلاس درس نیمکت هایمان را در پناهگاه ها چیده بودند و چند متری زیر زمین درس می خوانیدم در خاطرمان است . آن زمانها کیلومترها از جبهه جنگ دور بودیم اما آسمان پایتخت نا امن بود و گاهی باران موشک خانه های شهر را ویران می کرد . یک روز خانه ای را می دیدیم و فردا آن خانه با خاک یکسان بود.

حالا سالها از آن زمان گذشته است . اثری از موشک باران سال های دور در این شهر نیست . اما از یاد نبریم خون هایی که در این شهر ریخته است. خون 8 کودکی که در یکی از خانه های منطقه 13 به زمین ریخته شد و احمد مسجد جامعی در یکی از تهران گردی هایش به این خانه رسید . خانه ای که می تواند نماد کودک کشی در جنگ باشد.

احمد مسجد جامعی در این رابطه می گوید: تهران بارها مورد حمله موشکی قرار گرفت که بلافاصله برا ی بازسازی آثار تخریب شده اقدام می شد تا روحیه مردم تضعیف نشود .شرایط آن زمان جنگ این عکس العمل را اقتضا می کرد اما در حال حاضر وضعیت متفاوت شده و باید به این موضاعات توجه بیشتری شود . یکی از مراکزی که مورد موشک باران قرار گرفته به همان صورت هم باقی مانده است خانه ای در منطقه 13 کنار بازار شهرستانی هاست که عینا آسیب های از اصابت موشک به یان خانه وارد شده باقی مانده است.

وی ادامه می دهد: من در تهران گردی هایم به این خانه رسیدم و می تواند نماد ویژه ای برای از جنگ برای تهران باشد. به خصوص که درکنار این خانه، خانه ای بوده که 7،8 کودک در آن شهید شدند و می تواند نماد کودک کشی در جنگ و بازتاب جنایتهای جنگی که در ایران باشد.

مسجد جامعی با بیان اینکه در تمام دنیا چنین نمادهایی وجود دارد می گوید: در مسکو ،پاریس چنین نمادهایی حفظ شده است حتی در یکی از قبرستانهای منطقه دولاب نمادهای جنگی سربازان روسی و اتریشی را حفظ کردند و سفرای این کشورها برا ی گرامیداشت کشته شدگان جنگ به این قبرستان مراجعه می‌کنند و مراسم یادبود می گیرند .حتی چنین اتفاقی برای پالایشگاه نفت آبادان افتاد و سمیع آذر نمادی برای این پالایشگاه تعریف کرد که بهره وری متناسب نیز با این مکان برای آن تعریف شده بود به نظر من برای اجرایی کردن این طرح بهتر است ما از مشاور همان پروژه اضافه کنیم.

داشتن نمادی از دوران دفاع مقدس در پایتخت خواست بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هم هست . او که پیش از هفته دفاع مقدس میهمان شورای شهر تهران بود از اعضای شورا خواست که در شناسایی و ایجاد یادمان در مناطق بمباران شده و موشک‌ خورده تهران کمک کنند.کارگر ادامه می دهد: من به دلیل مسئولیت قبلی خود با آسیب‌های اجتماعی کار داشتم و زیر پوست شهر را دیدیم به همین جهت می‌توانم بگویم پرداختن به ارزش‌های دفاع مقدس یکی از روش‌های موفق در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی است.

‌به گفته وی، تهران بیش از 8 میلیون نفر جمعیت دارد و نزدیک به 30 هزار شهید، بیش از 51 نفر جانباز و بیش از 5 هزار آزاده .بنابراین می‌توان گفت که تهران به عنوان پایتخت نظام جمهوری اسلامی ظرفیت بالایی در دفاع مقدس دارد. علاوه بر این 109 موقعیت شهید گمنام در تهران وجود دارد که می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس یاد آور می کند: ما در تهران مکان‌های بسیاری داریم که در دوران دفاع مقدس موشک خورده و بمباران شده اما یادی از این واقعه در آن مکان نیست که با همکاری شورا می‌توان یادمان‌هایی را در این اماکن ایجاد کرد.به گفته مهدی چمران رییس شورای شهر تهران قرار شده این نقاط در تهران علامت گذاری شود .

مرتضی طلایی نایب رییس شورای شهر تهران هم یکی از مدافعان این پیشنهاد است . او درباره حفظ مکان هایی که یاد آور روزهای جنگ هستند به مهر می گوید: یکی از راهبردهای ما در شورای سوم و چهارم حفظ و نگهداری از آثاری است که بخشی از هویت و تاریخ انقلاب و دفاع مقدس ما را تشکیل می دهند.

او ادامه می دهد : مصوباتی که در باره تملک خانه های تاریخی و بازسازی و تعمیر جماران ،ناصر خسرو و... در همین راستا و هدف است. موزه دفاع مقدس نیز برای حفظ و یاد آوری روزهای جنگ است اما همچنان به دنبال مکان هایی هستیم که در روزهای جنگ بمباران شده و هنوز هم دست نخورده باقی مانده اند .

این شهر بیشتر نمادهای قدیمی و تاریخی خود را از دست داده است.شناسنامه این شهر زیر پای طرح های توسعه ای پاره و مخدوش شده است .حالا شورای شهر پس از سالها می خواهد نمادی از روزگاران گذشته را احیا کند . نمادی که یادمان می آورد روزگاری این شهر بوی خاک و خون می داد.

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نورا حسینی