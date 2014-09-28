  1. دانشگاه و فناوری
۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۱۲

در سفر به نیویورک صورت گرفت؛

دیدار معاون علمی رئیس جمهور با متخصصان ایرانی مقیم آمریکا

دیدار معاون علمی رئیس جمهور با متخصصان ایرانی مقیم آمریکا

سورنا ستاری در جریان سفر به نیویورک با متخصصان و نخبگان ایرانی مقیم آمریکا دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سورنا ستاری همراه با هیئت عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران که به ریاست دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان صورت گرفت، در نشست سالیانه سازمان ملل در نیویورک حضور یافت و در حاشیه آن با دانشمندان، نخبگان ایرانی و کارآفرینان مقیم آمریکا گفتگو و تبادل نظر کرد.

حضور در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، دیدار با ایرانیان مقیم امریکا و جمع کارآفرینان ایرانی مقیم آمریکا، از جمله برنامه‌هایی بود که ستاری در سفر به نیویورک، در آن حضور داشت.

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در این نشست‌ها ضمن اشاره به دستاوردهای علمی و فناوری کشور و برنامه‌های بنیاد ملی نخبگان در استفاده از ظرفیت ایرانیان غیر مقیم، به بررسی مشکلات متخصصین ایرانی غیر مقیم جهت همکاری با مجموعه‌های دانش‌بنیان ایرانی پرداخت.

براساس اعلام معاونت علمی، بر همین اساس، حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نیویورک را می‌توان آغاز فصلی تازه در دیپلماسی علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرد.

 

کد مطلب 2379057

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