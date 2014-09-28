تولیدکنندگان ایرانی به فکر ورود به بازار ارمنستان باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئیسی شامگاه شنبه در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی گفت: از آن جایی که روابط غرب با روسیه دگرگون شده است، می توان از این فرصت برای ورود تولیدکنندگان ایرانی به بازار این کشور بهره برد.

وی با اشاره به اینکه بازار 200 میلیونی روسیه می تواند فرصت مغتنمی برای تولیدکنندگان داخلی باشد، گفت: می توان از راه توسعه روابط خود با این کشور ورود خوبی به بازار ارمنستان داشته باشیم که این امر به نفع تولیدکنندگان و همچنین اقتصاد کشور خواهد بود.

رئیسی با بیان اینکه مردم ارمنستان علاقه خاصی به مردم ایران دارند، گفت: این امر می تواند زمینه خوبی برای همکاری های دوجانبه باشد و باید توجه داشت که زمینه‌های همکاری با کشور ارمنستان بسیار فراوان است و نباید این همکاری ها را منحصر به روابط تجاری کنیم.

وی افزود: اما متاسفانه همکاری های دو کشور جز در بحث تجارت به هیچ وجه رضایت‌بخش نبوده است و باید زیرساخت های لازم برای سایر همکاری ها را نیز فراهم کنیم.

سفیر ایران در ارمنستان خاطر نشان شد: در زمینه تجاری نیز تولیدکنندگان ایرانی باید توجه داشته باشند که تنها با تولید محصول باکیفیت می توان به بازار این کشور ورود پیدا کرد زیرا امروز بهترین کالاهای دنیا در بازار این کشور عرضه می‌شود.