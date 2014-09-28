35 میلیارد ریال برای تکمیل بزرگراه دیر - بوشهر پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی صبح یکشنبه در بازدید از پروژه‌های اجرایی شهرستان دیر اظهار داشت: صنعت نفت تلاش بسیار زیادی برای توسعه محیط پیرامونی دارد و طرح‌های بسیار خوبی نیز بدین منظور در استان بوشهر طراحی و اجرا شده است.

وی یکی از طرح‌های بسیار مهم در این زمینه را اجرای بزرگراه دیر- بوشهر عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: این طرح با رکود چندین ماهه مواجه شده بود و برای اجرای آن تلاش ها و پیگیری‌های بسیار زیادی داشته‌ایم.

پرداخت 760 میلیارد ریال توسط وزارت نفت برای تکمیل بزرگراه

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تصریح کرد: برای تکمیل و بهره برداری از قطعات بزرگراه دیر- بوشهر اعتباری معادل 60 میلیارد ریال گرفته شد که 35 میلیارد ریال آن در اختیار قرارگاه خاتم الانبیا پیمانکار پروژه یاد شده قرار گرفت.

وی از پرداخت بیش از 760 میلیارد ریال اعتبار توسط وزارت نفت برای تکمیل این بزرگراه به پیمانکار خبر داد و اضافه کرد: بزرگراه دیر- بوشهر با مشارکت وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی اجرا می شود.

یوسفی به نقش بسیار مهم ساخت این بزرگراه در اتصال پارس جنوبی و پارس شمالی به هم اشاره کرد و بیان داشت: بزرگراه بوشهر - دیر خط ارتباطی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به مناطق ویژه اقتصادی در استان خوزستان خواهد بود.

وی تاکید کرد: صنعت نفت برای تکمیل و اجرای کامل تعهدات خود اهتمام ویژه‌ای دارد و لازم است که دستگاه‌های متولی نیز همراهی لازم را در این زمینه داشته باشند و تعهدات خود را انجام داده تا شاهد اجرای این طرح‌ها و پروژه‌ها باشیم.

جاده وفاق تکمیل می‌شود

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس همچنین اشاره‌ای به ساخت جاده ساحلی دیر- کنگان موسوم به "طرح وفاق" داشت و افزود: اعتبارات مناسبی نیز برای اجرای این طرح اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: این طرح از مصوبات هیئت دولت در این شهرستان بوده است که به طول 10 کیلومتر در حد فاصل شهرهای دیر و کنگان اجرا می‌شود و این دو شهر را به هم پیوند می‌زند.