رشته های دانشگاهی متناسب با بازار کار باشد

حمید رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رشته هایی باید در دانشگاه ها تدریس شود که متولیان امر بتوانند از ظرفیت آن ها استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه رشته هایی که در دانشگاه ها تدریس می شود برای بالا بردن سطح علمی دانشگاه ها است، تصریح کرد:رشته هایی مثل فنی و مهندسی می تواند جمعیت جوان را به سوی اشتغال دعوت کند.

رضایی ادامه داد: سرمایه گذاری روی رشته هایی باید صورت بگیرد که بتواند در آینده درآمد زایی داشته باشد و خلاء های مالی را رفع کند.

رشته های دانشگاه های ضرورت دارد به عنوان عامل موثر در جهت تامین نیازها باشد

رئیس دانشگاه پیام نور شهرکرد اذعان داشت: رشته های دانشگاه های ضرورت دارد به عنوان عامل موثر در جهت تامین نیازها و خواسته ها باشد.

رضایی با اشاره به اینکه لازم است کارگروهی تشکیل شود و درآن از پایان نامه ها استفاده شود، بیان داشت:می توان در موارد مختلف از ظرفیت پایان نامه ها نیز استفاده کرد که این کار بدون هزینه و بسیار ارزشمند است.

وی یادآور شد: ما نیازمند اتاق های مشاوره ای، کلینیک های مشاوره ای برای دانشجویان و ... هستیم که لازم است این کار در داشگاه ها صورت پذیرد.

رضایی به آسیب های اجتماعی از جمله طلاق و اعتیاد اشاره کرد و بیان داشت: اگر بحث مشاوره ای پیگیری شود بسیاری از مشکلات نیز حل خواهد شد.