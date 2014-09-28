جانبازان هر لحظه طعم شهادت را مي چشند/ آرزوي جانباز ياسوجي 

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته دفاع مقدس آيت الله سيد شرف الدين ملك حسيني صبح يكشنبه از بيمارستان اعصاب و روان جانبازان سلمان ياسوج بازديد كرد.

اين بازديد با حضور مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان، ‌مديركل صدا و سيماي استان، ‌مسئول امور هماهنگي ايثارگران استانداري استان و جمعي از معاونين اين نهادها برگزار شد.

آيت الله ملك حسيني در اين بازديد گفت: جانبازان زنده هاي شهيد هستند و لحظه به لحظه شهادت را مي چشند.

وي خطاب به جانبازان تاكيد كرد: انقلاب وامدار شماست و هيچ كس منتي بر شما ندارد بلكه شما برهمه منت داريد.

نماينده ولي فقيه در استان تصريح كرد:‌ اگر ثبات، اقتدار،‌عزت و آرامشي در كشور وجود دارد،‌ مرهون شيرمردي شهدا، جانبازان و رزمندگان دوران دفاع مقدس است.

آيت الله ملك حسيني بيان داشت: اميدوارم شما جانبازان نتيجه زحمات و فداكاريهايتان را در جامعه ببينيد.

نماينده مردم استان در مجلس خبرگان رهبري همچنين بر رفع مشكلات جانبازان تاكيد كرد و گفت: اغلب جانبازان زبان گويايي براي بيان مشكلاتشان ندارند و مسئولين بايد با جديت به دنبال رفع مشكلات آنان باشند.

آرزوي جانباز ياسوجي

يكي از جانبازان هشت سال دفاع مقدس هم در اين بازديد از آيت الله ملك حسيني خواست پيامش را به رهبر معظم انقلاب برساند.

وي با آرزوي سلامتي براي رهبر معظم انقلاب، به كشتار كودكان و زنان فلسطيني در غزه توسط رژيم غاصب صهيونيست اشاره كرد و گفت: ما حاضريم با اين شرايط جسمي خود به كمك مردم فلسطين برويم و با جنايتكاران صهونيستي بجنگيم.

وي تصريح كرد: اين آرزوي ماست كه در كنار برادران فلسطيني مان براي آزادي قدس، ‌شهيد شويم.

آيت اله ملك حسيني نيز در پاسخ به اين درخواست جانباز ياسوجي گفت: اين پيام از هر موشكي اثر گذارتر است و وقتي كودك فلسطيني بفهمد كه جانباز ايراني چنين آروز و خواسته اي دارد،‌ به مقاومت در برابر ر‍ژيم غاصب صهيونيستي اميدوارتر مي شود.

در ادامه اين ديدار برخي از مشكلات جانبازان استان و كمبود امكانات بيمارستان اعصاب و روان سلمان ياسوج از سوي جانبازان و مديران اين بيمارستان بيان شد.