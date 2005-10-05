پوران درخشنده : جشنواره سينمايي و تلويزيوني مبارزه با ايدز بين المللي مي شود

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، پوران درخشنده ، دبيرجشنواره سينمائي وتلويزيوني مبارزه با ايدز، با اعلام اين خبرافزود : درهمين راستا ، امسال نيز ، بخش بين الملل درقالب يكي ازبخش هاي جنبي جشنواره پيش بيني شده وبصورت آزمايشي وغيررقابتي بيش ازده اثرازكشورهاي مختلف جهان درجشنواره به نمايش گذاشته مي شوند .

درخشنده اعلام كرد : تاكنون 58 فيلم به دبيرخانه جشنواره رسيده وبا توجه به استقبال فيلمسازان ، مهلت دريافت آثارتا 30مهرماه جاري تمديد شده است وفيلمسازان علاقمند وسازمانها مي توانند آثارخود را به دبيرخانه جشنواره ارسال يا جهت كسب اطلاعات با شماره 22004613تماس حاصل فرمايند .

وي اضافه كرد : بيماري ايدزيكي ازبلايا وآسيبهاي خطرناك عصرماست كه علاوه برتهديد سلامتي نسل بشر، صدمات اجتماعي واقتصادي بسياري را به همراه دارد وامروزبه يك معضل بهداشتي ، سياسي ،فرهنگي تبديل شده است . به گفته وي با بهره گيري ازابزارهاي ارتباطي مدرن ورسانهاي تصويري وسينما وتلويزيون مي توان با ابعاد چرخه اطلاع رساني عميق وگسترده ، دراين زمينه فرهنگ سازي اساسي نمود .پوران درخشنده با اشاربه ابعاد برگزاري جشنواره عنوان كرد :

خوشبختانه به رغم تجربه نخستين آن ، سازمانها ومراكزمختلفي ازجمله وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي ، خانه سينما ، معاونت امورسينمائي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ، سازمان بهداشت جهاني ، و... ازجمله مراكزمختلفي خواند كه دراجراي كيفي وتاثيرگذارترجشنواره اعلام مشاركت وهمكاري كرده اند . وي اظهاراميدواري كرد كه برگزاري اولين جشنواره سينمائي وتلويزيوني مبارزه با ايدزدرسايه همكاري سازمان صدا وسيما ، مطبوعات وخبرگزاري ها ، فضاي مناسبي براي شفاف سازي اذهان عمومي نسبت به بيماري ايدزدركشورفراهم شود .