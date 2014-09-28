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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۳۷

کشته و زخمی شدن 100 عضو طالبان در افغانستان

کشته و زخمی شدن 100 عضو طالبان در افغانستان

وزارت کشور افغانستان از کشته و زخمی شدن 100 عضو طالبان در عملیات نیروهای افغان در 24 ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد که در عملیات نیروهای افغان در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور 70 شبه نظامی کشته و 30 فرد دیگر زخمی شدند.

این عملیات‌ ها در ولایت‌ های ننگرهار، قندوز، نورستان هرات، اروزگان، قندهار، کنر، فاریاب و هلمند انجام شد و در میان افراد کشته‌ شده طالبان نام چندین فرمانده محلی این گروه نیز دیده می شود و بیشترین تلفات مربوط به ولایت های فاریاب و هلمند است.

در این عملیات‌ ها همچنین مقداری جنگ‌ افزار سبک و سنگین به دست نیروهای افغان افتاد، این درحالیست که سرکردگان شبه نظامیان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.

کد مطلب 2379082

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