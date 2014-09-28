واکنش بازیکن تراکتورسازی در خصوص دعوت شدن به تیم ملی/ امیدوارم در لیست نهایی کی روش باشم

محسن دلیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به عنوان بازیکنان تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز سعی داریم که در همه بازی ها تهاجمی بازی کنیم و این خواسته کادر فنی از بازیکنان تراکتورسازی است و در بازی های بعدی هم به دنبال کسب بیشترین امتیاز خواهیم بود.

دلیر در پاسخ به این سئوال که از بابت دعوت شدش به تیم ملی چه احساسی دارد، عنوان کرد: باید بگویم که واقعا از این بابت خوشحالم، من در این فصل عملکرد خوبی داشته ام و خوشحالم که کادر فنی تیم ملی روی من نظر مثبتی داشته است.

وی افزود: نام من در لیست اولیه تیم ملی وجود دارد و امیدوارم که در لیست نهایی آقای کارلوس کی روش هم حضور داشته باشم و افتخار پوشیدن پیراهن تیم ملی نصیب من شود.

این مهاجم مرندی که پیشرفتی بسیار خوب نسبت به فصل گذشته داشته است، گفت: برای قرار گرفتن در لیست نهایی تیم ملی باید هر هفته عملکرد بهتری داشته باشم و خوب کار کنم تا در بین انتخاب شده ها به تیم ملی قرار داشته باشم.

وی ادامه داد: حضورم در بین بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی باعث شده تا انگیزه ام برای موفقیت و پیشرفت در تیم تراکتورسازی بیشتر شود و امیدوارم که بتوانم به این خواسته خودم دست پیدا کنم.

دلیر در پایان با اشاره به بازی اخیر تیم خود برابر سپاهان، این تیم را حریف قدری برای رقبا دانست و اظهار داشت: بازی تراکتورسازی با سپاهان برای هر دو تیم سخت بود، هر دو تیم می خواستند سه امتیاز بگیرند و در نهایت هم بازی مساوی شد. البته ما فرصت های گلزنی بیشتری داشتیم و می توانستیم بازهم در تبریز پیروز شویم.

گفتنی است رسول خطیبی آخرین بازیکنی است که از استان آذربایجان شرقی در تیم ملی بزرگسالان کشورمان حضور داشته و پس از وی چند سالی بود که هیچ بازیکنی از استان به تیم ملی دعوت نمی شد. محسن دلیر که نام او در لیست اولیه بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی قرار دارد، اهل شهرستان مرند است و در 10 بازی این فصل تیم تراکتورسازی در لیگ برتر موفق به زدن پنج گل شده است.