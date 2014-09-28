ادامه عملیات مبارزه با تروریسم در عراق/هلاکت 20 تروریست داعشی در بابل و تکریت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، نیروهای امنیتی عراق با همکاری داوطلبان مردمی، عملیات نظامی را در منطقه الحجیر واقع در ناحیه جرف الصخر در شمال بابل آغاز کردند که طی آن توانستند 10 تروریست داعش را به هلاکت برسانند و یک انبار سلاح آنها را هم منهدم کنند.

یک منبع امنیتی در این زمینه گفت نیروهای امنیتی همچنان به عملیات نظامی خود در مناطق جرف الصخر برای پاکسازی کامل آنها از لوث باندهای داعشی ادامه می دهند.

نیروهای امنیتی با حمایت نیروهای داوطلب در حال انجام عملیات نظامی بزرگی در مناطق شمالی استان بابل برای بیرون راندن تروریستهای داعش هستند که این عملیات تا کنون دستاوردهای بزرگی داشته و بسیاری از مناطق از لوث داعش پاکسازی شده و دهها تروریست هم به هلاکت رسیده اند.

خبر دیگر اینکه بر اثر انفجار بمب در طوزخورماتو در شرق صلاح الدین، 13 عراقی کشته و زخمی شدند.

وزارت دفاع عراق هم اعلام کرد جنگنده های عراقی، طی 24 ساعت گذشته، 89 بار مواضع داعش را بمباران کرده اند.

خبر دیگر اینکه بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در المحمودیه در جنوب بغداد، دست کم 32 عراقی کشته و زخمی شده اند.

همچنین در حمله تروریستی به یک ایست بازرسی در المشاهده در شمال بغداد، هفت سرباز ارتش عراق کشته و زخمی شدند.

خبر دیگر اینکه، نیروهای امنیتی عراق امروز، 10 تروریست داعشی را در نزدیک دانشگاه تکریت به هلاکت رساندند و خودروهای آنها را هم منهدم کردند.