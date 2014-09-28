به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان صبح امروز در حاشیه برگزاری این دوره آموزشی در محل ایستگاه آتش نشانی مسقر در شهرک صنعتی زاهدان هدف از برگزاری این دوره را ارتقای سطح دانش و توانایی آتش‌نشانان مستقر در شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان عنوان کرد.

محمد یعقوبی بیان داشت: در این دوره آموزشی تعداد 15 نفر از کارکنان و آتش نشانان این شهرک به مدت 8 ساعت آموزش‌های لازم در راستای مقابله با حوادث احتمالی را فرا گرفتند.

وی افزود: در این دوره آموزشی یکروزه آتش نشانان با مفاهیمی هم چون شناخت آتش و راه‌های مقابله با آن، خسارات و صدمات احتمالی برای آتشنشانان و رعایت استانداردهای لازم در زمان مقابله با حوادث و همچنین نحوه استفاده از امکانات خودروهای آتش نشانی را فرا گرفتند.

وی اذعان داشت: شرکت شهرک های صنعتی به منظور افزایش توان و آمادگی نیروهای آتش نشانی و همچنین افزایش توان مقابله با حوادث همه ساله نسبت به برگزاری این دوره ها اقدام می کند.

وی ادامه داد: در سال گذشته نیز دوره های آموزشی امداد و نجات و همچنین اطفای حریق ویژه کارکنان شرکت و کارکنان واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی با همکاری شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی استان و با دعوت از مشاوران آتش نشانی سازمان ایمنی و خدمات شهرداری زاهدان برگزار شد.