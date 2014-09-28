به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عباس اسکندری صبح یکشنبه در دیدار با تعدادی از روحانیون جانباز که به مناسبت هفته دفاع مقدس انجام شد، ضمن ارج نهادن از مجاهدتهای خالصانه رزمندگان دوران دفاع مقدس، دیدار و انس با جانبازان و آزادگان را از راههای اثرگذار انتقال ارزشهای دفاع مقدس دانست.
وی تاکید کرد: همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند نباید بگذاریم پیشکسوتان عرصه ایثار و شهادت به فراموشی سپرده شوند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم به حضور موثر مبلغان دینی در جنگ هشت ساله تحمیلی در قالب گروههای رزمی و تبلیغی اشاره کرد و افزود: امروز که با هجمه همهجانبه فرهنگی دشمنان مواجه هستیم تبلیغ سیره شهیدان یکی از موثرترین شیوه تبلیغی است.
حجتالاسلام اسکندری خاطرهگویی را یکی از مهمترین کار فرهنگی برای انتقال ارزشهای والای دوران دفاع مقدس به نسل جوان ذکر کرد و گفت: بسیاری از رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس به دلیل خصلتهای والایی که دارند از بیان خاطرات و ایثارگری خود پرهیز میکنند، در صورتی که بیان خاطرات دوران جنگ به اقتدار نظام میافزاید.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم خطاب به روحانیون جانباز گفت: شما نشانههای پروردگار هستید که وقتی مردم و نسل جوان شما را میبینند، عظمتها و ارزشهای دوران دفاع مقدس در ذهن آنها تداعی میشود.
گفتنی است مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در هفته دفاع مقدس به همراه تعدادی از مدیران این اداره کل با 10 نفر از روحانیون جانباز دیدار و گفتگو کردند.
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