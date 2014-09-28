هفته دفاع مقدس چراغي فروزان براي هدايت نسل‌ آينده كشور است

به گزارش خبرنگار مهر، جمال انصاری صبح یکشنبه در جمع کارکنان ایثارگر دادگستری استان قزوین در اردوگاه امام علی(ع) اظهارداشت: دستگاه قضایی از معدود دستگاه هایی است که تعداد ایثارگران در این دستگاه از رقم بالایی برخوردار است.
وی ادامه داد: تبيين ارزشهاي دفاع مقدس از مهمترين وظايف و رسالتهاي متوليان امور فرهنگي است كه بايد به آن توجه کنند.
این مسئول بیان کرد: رشادتها و فداكاريهاي ایثارگران هيچ گاه فراموش نميشود، مجاهدت و شهادت رزمندگان هشت سال دفاع مقدس موجب افتخار جامعه ما بوده و مردم رشادتهاي اين دلاور مردان عرصه جنگ را تحسين ميكنند.
انصاری خاطرنشان کرد: رشادتهاي بسيجيان و پشتيباني مردم از رزمندگان در هشت سال جنگ تحميلي در تاريخ ايران و تمام كشورهاي جهان بيسابقه است؛ بيشك الطاف الهي، رهبري مقتدرانه حضرت امام (ره) و ايمان بسيجيان توطئههاي دشمنان را خنثي كرد و هر روز برگي زرين بر تاريخ ملت ايران در دوران دفاع مقدس به نام كشورمان به ثبت رسيد.
وی اعلام کرد: بزرگداشت هفته دفاع مقدس چراغي فروزان براي هدايت نسلهاي آينده كشور و آيينهاي شفاف از اقتدار، ايثار و پايمردي و آزادي ملت ايران در عرصههاي جهاني است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین توضیح داد: انتقال فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و دفاع مقدس به نسل های آینده وظیفه آحاد ملت به خصوص اهل قلم و فرهنگ در جامعه است اگر انتقال فرهنگ شهادت به نسلهای آینده به خوبی صورت گیرد، ایران اسلامی در برابر هرگونه بدخواهیها در امان خواهد بود.
وی اظهار داشت: سالهای دفاع مقدس و عملیاتی های بزرگ و کوچک آن از نکتهها و درسهای بزرگی سرشار بود و کنکاش و پژوهش در آن نیازمند صرف هزاران روز تحقیق و بررسی است.
انصاری عنوان کرد: دفاع مقدس به ما آموخت که اگر ملتی قوی نباشد، چشم طمع دشمنان برای تجاوز به آن دوخته خواهد شد و در هشت سال دفاع مقدس ملت ایران مقلد مرجع تقلید و رهبرش بود و اکنون نیز در تبعیت از رهبر فرزانه انقلاب از مرز های جغرافیایی و اعتقادی و ارزش های اسلامی و انقلابی دفاع می کند.
وی یادآورشد: همه ما باید ارزش های دفاع مقدس را قدر بدانیم و بر صیانت و پاسداری از این دستاورد مهم اهتمام داشته باشیم.
در ادامه چند تن از ایثارگران خاطرات خود از جبهه های حق علیه باطل و دوران اسارت را بیان کردند.
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