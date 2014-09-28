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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۱۴

حق پرست:

زمینه های لازم برای توسعه گردشگری روستایی در آذربایجان شرقی فراهم شود

زمینه های لازم برای توسعه گردشگری روستایی در آذربایجان شرقی فراهم شود

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان‌ شرقی گفت: باید زمینه های لازم برای فعال کردن گردشگری روستایی در آذربایجان شرقی فراهم شود تا گردشگرانی که به این استان مراجعه می کنند با فرهنگ بومی آن آشنایی لازم را پیدا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین حق‌پرست صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تلاش این اداره کل برای توسعه گردشگری روستایی اظهار داشت: توجه به گردشگری پایدار و حفظ آداب و رسوم بومی و ترویج گردشگری روستایی، زندگی پایدار توام با معنویت و سادگی روستایی را به جهانیان عرضه می‌کند.

وی در ادامه از کمبود مدارس و رشته‌های دانشگاهی مرتبط با صنعت توریسم و گردشگری انتقاد کرد و گفت: هم اکنون تمامی مسئدولان و رسانه ها باید دست در دست هم داده و برای توسعه رشته های دانشگاهی و تشویق جوانان برای تحصیل در این رشته ها گام بردارند.

حق پرست در ادامه از کاندیداتوری تبریز به عنوان شهر نمونه گردشگری اسلامی OIS خبر داد و افزود: همچنان که درمراسم روز جهانی گردشگری نیز به این موضوع اشاره کرده بودم، شهر تبریز به عنوان شهر نمونه گردشگری اسلامی OIS سازمان همکاری‌های اسلامی در سال 2016 از میان شهرهای کشور کاندید شده و امیدواریم این نشان به شهر تبریز تعلق گیرد.

مدیر کل میراث فرهنگی آذربایجان‌ شرقی در پایان خاطر نشان شد: با تلاش مجموعه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و سایر نهادهای متولی موفق شدیم در میان شهرهایی مثل اصفهان، شیراز و یزد، شهرتبریز را به عنوان کاندیدای شهر نمونه گردشگری اسلامی OIS سال 2016 معرفی کنیم.

کد مطلب 2379109

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