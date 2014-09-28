سومین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد جواد زیبایی نژاد صبح یکشنبه درنشستی خبری با بیان اینکه این کنگره در هتل بزرگ شیراز واقعا در دروازه قرآن برگزار می شود، گفت: روز جمعه یازدهم مهرماه از ساعت 15 و 30 دقیقه الی 21 شب افتتاحیه این کنگره برگزار می شود.

وی ادامه داد: روز دوازدهم به طور کامل و در روز سیزدهم نیز تا ساعت 17 بعد از ظهر به برنامه های کنگره شامل ورکشاپ، سخنرانی و پوستر اختصاص دارد.

رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد: تعداد 185 پوستر و سخنرانی به محل کنگره رسیده است که از این میان نزدیک به 20 سخنرانی مربوط به قسمت پرستاری، 67 سخنرانی مربوط به قسمت های مختلف پزشکی است و نزدیک به 65 پوستر از میان مقالات رسیده انتخاب شده است.

زیبایی نژاد اعلام کرد: در این کنگره به بهترین کارهای تحقیقاتی سه نفر در زمینه پیشگیری از بیماری های قلب و عروق تا سقف 2.5 میلیون تومان جایزه اهدا می شود.

وی افزود: در کنار این کنگره غرفه های پزشکی برپا می شود که شرکتهای مختلف پزشکی در آنها به معرفی تولیدات خود اقدام کنند.

رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز عنوان کرد: هدف از برگزاری کنگره پیشگیری و کنترل سکته های قلبی و به خصوص سکته های زودرس قلبی است و ما مفتخر هستیم که جزو اولین نهادهایی در خاورمیانه هستیم که به امر پیشگیری از بیماری های قلب و عروق توجه کرده ایم و این کنگره در نوع خود در منطقه بی نظیر است.

زیبایی نژاد ابراز داشت: سخنرانی ها و پوسترهای کنگره حول محورهای عوامل موثر در سکته های قلبی از جمله تغذیه در پیشگیری اولیه و ثانویه و ورزش درمانی و تاثیرات آن در پیشگیری اولیه و ثانویه است و سخنرانی های خوبی در زمینه تغذیه، ورزش، طب سنتی و گیاه های دارویی، سلول های بنیادی، ژنتیک، اعمال آنژیوپلاستی، جراحی و نقش آن در پیشگیری اولیه و ثانویه و کنترل فاکتورهای خطرزای بیماری های قلبی شامل فشارخون، چاقی، قندخون، چربی و عدم تحرک، داریم.

وی توضیح داد: منظور از پیشگیری اولیه منظور اقداماتی است که در جهت جلوگیری از بروز سکته قلبی در افراد و پیشگیری ثانویه نیز به معنای جلوگیری از سکته مجدد افراد یا مرگ زودرس آنهاست.

رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: پروفسور لافونت از فرانسه، پروفسور مانی از آمریکا و پروفسور الکیلانی از مصر از جمله سخنرانان بین المللی حاضر در کنگره هستند و از داخل کشور نیز سخنرانانی مانند پروفسور ملک زاده حضور دارند.

زیبایی نژاد اظهار کرد: از تمام شهرهای مهم دانشگاهی ایران از جمله تهران، یزد، اهواز، تبریز، کرمانشاه، اصفهان، رشت و مشهد در این کنگره سخنران داریم.

وی بیان کرد: به غیر از سخنرانان تاکنون 120 نفر برای شرکت در کنگره ثبت نام کرده اند.

رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد: سعی کرده ایم به جای این که از نظر کمی تعداد سخنرانان را بالا ببریم با برگزاری کارگاه های آموزشی از مسافرت سخرانان به شیراز نهایت استفاده را ببریم.

زیبایی نژاد گفت: این کنگره دارای 12 امتیاز بازآموزی برای پزشکان و هفت امتیاز باز آموزی برای پرستاران است و همچنین کارگاه های آموزشی چهار امتیاز بازآموزی دارند.

وی همچنین در اشاره به بعضی از فصول کنگره، بیان کرد: آقای دکتر بهاروند از مرکز تحقیقات رویان تهران که در ارتباط با سلول های بنیادی صاحب نظر هستند آخرین تحقیقات را در این زمینه ارائه می کنند ضمن اینکه در این خصوص کارگاهی نیز داریم و پروفسور مانی که در زمینه ژنتیک قلب صاحب نظر هستند در این خصوص سخنرانی دارند.

رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز ابراز کرد: این کنگره به همت مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز هفته آینده مصادف با عید قربان برگزار می شود و امید است که بتواند به پیشگیری از بیماری های قلبی و کاهش هزینه های درمانی طی سالهای آینده منجر شود.