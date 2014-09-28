به گزارش خبرنگار مهر، شهرداری کرمان در بسیاری از امور فرهنگی و هنری این کلانشهر پیش قدم است و این فعالیت‌ها در قالب فرهنگسراها و یا برنامه های کلان شهرداری هر ساله طرحی نو در استان کرمان رقم می زند که روح هنر و فرهنگ را در جامعه فرهنگ دوستان کرمانی زنده می‌کند.

برگزاری سمپوزیوم مجسمه‌سازی کرمان با شرکت مجسمه‌سازان برتر کشور در سال 89 در شهر کرمان یکی از این برنامه‌های فرهنگی بود که همه انتظار داشتند که به صورت سالانه در این استان تداوم یابد.

وجود مجسمه‌های تاریخی در کرمان همچون مجسمه‌های بی‌نظیر حمام گنجعلیخان و آثار منحصر به فرد استاد صنعتی در موزه‌های صنعتی کرمان و هلال احمر تهران نیز دلیل بود بر ریشه داشتن این هنر در کرمان و ماندگاری و تداوم این سمپوزیوم در شهر تاریخی بود، اما پس از یک سال برگزاری این سمپوزیوم دیگر در این شهر برگزار نشد.

در تنها سمپوزیوم مجسمه‌سازی کرمان استادانی همچون سعید شهلاپور، مرتضی نعمت‌اللهی، جمشید مرادیان، حبیب‌الله رضایی، محمدحسین عماد، محمد و شعله هژبرابراهیمی، شهریار رضایی، نادر قشقایی، ملک‌دادیار گروسیان، جعفر نجیبی، حمید شانس و فاطمه امدادیان شرکت داشتند و آثار منحصر به فردی خلق کردند.

انتظار 5 ساله مردم کرمان برای برپایی مجدد سمپوزیوم مجسمه‌سازی

در کنار حضور این استادان بزرگ مجسمه‌سازی در کرمان مردم این شهر نیز به شدت از این برنامه استقبال کردند و گرایش به هنر مجسمه در بین جوانان کرمان نیز افزایش یافت اما این زنجیره امیدوار کننده احیاء مجدد هنر مجسمه‌سازی در کرمان گسست و همچنان مردم این شهر پس از پنج سال در انتظار سرانجام برپایی مجدد این سمپوزیوم هستند.

اما نکته قابل توجه در این دوره این بود که 13 اثری که در این سمپوزیوم ساخته شد به گونه‌ای دارای هویت بومی و محلی استان کرمان بود و از داشته‌های تاریخی و فرهنگ این دیار نشات گرفته بود و شاید هم همین عدد 13 دامان این سمپوزیوم را گرفت و دیگر برگزار نشد.

با این وجود هنرمندان مجسمه‌ساز کشور باز هم خواستار برگزاری این سمپوزیوم حداقل به احترام استاد علی اکبر صنعتی استاد بزرگ مجسمه‌سازی معاصر کشور در شهر کرمان هستند.

کرمان دارای استعدادهای ناب مجسمه‌سازی در کشور است

حمید شانس، استاد مجسمه‌سازی و یکی از بانیان سمپوزیوم در گفتگو با مهر با قدردانی از شهرداری کرمان برای حمایت و برگزاری این برنامه اظهارداشت: سمپوزیوم کرمان یکی از دوره‌های موفق بود و توانستیم مجسمه سازان مطرح ایران را دور هم جمع کنیم و آثار خوبی را در این دوره شاهد بودیم.

وی تاکید کرد: سعی ما تداوم این برنامه و حتی برگزاری بین‌المللی سمپوزیوم در کرمان بود زیرا این شهر زادگاه بزرگترین مجسمه ساز معاصر ایران است اما متاسفانه این امر محقق نشد.

صنعتی‌های کرمان را باید کشف کرد

شانس خواستار برپایی مجدد چنین برنامه‌های فرهنگی شد و گفت: هدف ما از برگزاری این سمپوزیوم نه ساخت مجسمه بود و نصب آنها در شهر بود بلکه هدف ما پرورش استعدادهای نابی چون صنعتی در کرمان بود.

وی افزود: کرمان پر از صنعتی‌هاست که تنها باید به مسیر درست هدایت شوند تا آثاری چون استاد صنعتی را خلق کنند و ما نیز در این سمپوزیوم به دنبال همین هدف بودیم.

وی ادامه داد: امیدوارم مسئولان کرمان با شهرداری همکاری کنند تا این برنامه هنری که یکی از موفقترین سمپوزیومهای کشور بود بار دیگر در کرمان برگزار شود.

با توجه به امکانات آثار منحصر به فردی ساخته شد

شهریار رضایی از مجسمه سازان جوان کشور که دبیر اجرایی سمپوزیوم کرمان نیز بوده در گفتگو با مهر اظهارداشت: بنا به نظر بسیاری از استادان سمپوزیوم کرمان از جمله موفقترین برنامه ها در این عرصه بوده است و می تواند زمینه ای مساعد برای خلق آثار منحصر به فرد و کشف استعدادها باشد.

وی گفت: در سمپوزیوم کرمان شاهد حضور هماهنگ و روح و پویایی خاصی بودیم و دلیل اصلی آن نیز استاد علی اکبر صنعتی بود و برگزاری این مراسم در چنین شهری می توانست بر اعتبار برنامه بیفزاید و هم اکنون نیز می خواهیم این برنامه بار دیگر در این شهر احیا شود.

رضایی یکی از موفقیت های سمپوزیوم کرمان را خروجی خوب و آثار منحصر به فردی دانست که توسط استادان مجسمه سازی ایران ارائه شد و گفت: در این برنامه ما اعلام کرده بودیم که هنرمندان می توانند از فلز و چوب در خلق آثار استفاده کنند و به همین دلیل هم شاهد خروجی مطلوب با استفاده از امکانات موجود بودیم.

کرمان با تاریخ مجسمه سازی مدرن ایران گره خورده است

سعید شهلاپور از استادان به نام مجسمه سازی ایران نیز به خبرنگار مهر گفت: کرمان یکی از قطبهای مجسمه سازی نوین که استادانی مانند صنعتی، قهاری و شانس از این شهر کار خود را آغاز کرده اند و این نشان می دهد در هنری مانند مجسمه سازی که به دلیل نوع کار با مشکلاتی همراه است کرمان توانسته است به خوبی جایگاه خود را پیدا کند.

شهلاپور با اشاره به استعدادهای ناب مجسمه سازی در کرمان گفت: مسئولان نیز باید از برگزاری سمپوزیوم در کرمان حمایت کنند و با برگزاری چنین برنامه های استعدادهای ناب را شناسایی و پرورش دهند.

وی ادامه داد: کرمان با وجود چنین استعدادهایی توانسته است خود را با تاریخ مجسمه سازی مدرن ایران گره بزند و چنین شهری باید با سمپوزیوم جایگاه خود را در این عرصه هنری باز نگه دارد.

وی گفت: باید هنرمندان از مسئولان بخواهند که چنین برنامه هایی در کرمان تداوم داشته باشد.