نابودی گونه های جانوری و گیاهی زنگ خطر برای بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر معصومه ابتکار صبح یکشنبه در نشست هم اندیشی نقاشی ایرانی و محیط زیست در آثار استاد فرشچیان، گفت: آثار استاد فرشچیان زنگ بیدار باش برای حفظ محیط زیست و حفاظت از گونه های در خطر انقراض است.

وی با عنوان این مطلب که در آثار استاد فرشچیان حفاظت از محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است، افزود: امروزه رفتار انسان با طبیعت مناسب نیست و در بسیاری موارد منجر به شکارهای بی رویه می شود در حالی که تعمق در آثار استاد فرشچیان قطعا انسان را از این کار باز خواهد داشت.

ابتکار ادامه داد: هنری که بتواند با الهام گرفتن از طبیعت حفاظت از محیط زیست را به تصویر بکشد یک معجزه گری است که در آثار استاد فرشچیان به خوبی قابل رویت است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزودد: قطعا از این آثار ارزشمند می توان برای یک حرکت اجتماعی مانند حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از نابودی گونه های در خطر انقراض استفاده کرد زیرا تاکید فراوان به رایطه انسان و طبیعت در آثار استاد فرشچیان می شود.

وی گفت: امروزه مسئله محیط زیست یک مسئله جهانی است از این رو می توان با الهام از آثار متعدد استاد فرشچیان که بسیار دقیق و علمی حفاظت از محیط زیست در آن به تصویر کشیده شده است استفاده کرد.

ابتکار گفت: یکی از ویژگی های خلقت خداوند تنوع گونه های جانوری و گیاهی است که بر روی زمین آفریده اما رفتار انسان با این نعمات مناسب نیست به گونه ای که از دست رفتن آن پیام خطرناکی برای بشریت است .

وی با عنوان این مطلب که طبیعت در تمام آثار استاد فرشچیان دیده می شود، تاکید کرد: برخی از تابلوهای ایشان چنان با طبیعت آمیخته شده که می توان آنها را تابلوی محیط زیستی نامگذاری کرد و در ابعاد بین المللی از آنها بهره برد.

در این نشست که در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، آثار استاد فرشچیان از جنبه محیط زیست و مسایل مربوط به آن با حضور جمعی از استادان و هنرمندان نقاش کشور مورد بررسی قرار گرفت.

محمود فرشچیان نقاش بزرگ ایران در 4 بهمن 1308 در اصفهان متولد شد.