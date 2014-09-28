آزمون سراسری حفظ موضوعی قرآن 18 مهرماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدکاظم موسوی متقی دبیر ستاد طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم با بیان این مطلب گفت: به دلیل آنکه کتاب حفظ موضوعی با 300 موضوع از مردادماه سال گذشته در کشور توزیع شد، برخی از شرکت کنندگان در این طرح نتوانستند کل کتاب را تا آخر سال تمام کنند و از شرکت در آزمون طرح حفظ اسفندماه سال 92 بازماندند.



وی افزود: لذا تمهیدی اندیشیده شد که در مهرماه امسال یک آزمون میان دوره ای برگزار شود تا کسانی که در سال گذشته موفق به اتمام کتاب حفظ 300 موضوع قرآنی نشده و یا در آزمون اسفندماه نمره قبولی را کسب نکرده اند یک بار دیگر فرصت شرکت در این آزمون را داشته باشند.



موسوی گفت: آموزش کتاب جدید حفظ موضوعی نوجوانان با عنوان «مسافران آسمان» که شامل 120 موضوع اخلاقی و رفتاری است نیز از تیرماه سال جاری آغاز شده است و آزمون میاندوره ای 50 موضوع نخست آن در روز 18 مهرماه همراه با تکرار آزمون حفظ 300 موضوع برگزار خواهد شد.



دبیر ستاد طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: این آزمون، به صورت کتبی و تستی خواهد بود و رأس ساعت 9 صبح جمعه 18 مهرماه به صورت سراسری در مراکز منتخب هر شهرستان در تمامی استانها برگزار خواهد شد.